PSG ‍: Kylian Mbappé brise le silence sur ses problèmes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toutes les sorties médiatiques de Kylian Mbappé sont pesées et sous-pesées. Celle réalisée après le match face à la Real Sociedad où il a marché sur l'eau pose tout de même question sur son état d'esprit actuel.

Très attendu avant le match retour à Saint Sébastien, Kylian Mbappé a répondu présent de manière spectaculaire, avec un doublé, des bons coups, une belle intensité et il aurait même pu ajouter une passe décisive, notamment si Vitinha avait été un peu plus inspiré dans le dernier geste en fin de match. Cela reste une prestation très convaincante et une belle réponse pour celui qui est désormais, avec Harry Kane, le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Surtout que ces dernières semaines, on annonçait un grand froid entre Luis Enrique et l’attaquant du PSG, notamment en raison de ses passages de plus en plus réguliers sur le banc de touche, ce qui n’arrivait jamais avant sa décision de quitter le club de la capitale.

Mbappé et Luis Enrique, la preuve d'amour tombe

Mais ce mardi soir, dans la foulée du match face à la Real Sociedad où il a brillé, Kylian Mbappé a pris le micro pour expliquer qu’il n’avait aucun problème avec son entraineur. Ce qui n’était pas le cas dans d’autres domaines, sans toutefois en dire plus. « Ça va très bien. Il n’y a aucun problème avec lui (Luis Enrique). J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un », a fait savoir Kylian Mbappé lors de sa remise du trophée d’homme du match.

PSG : Luis Enrique confirme le départ de Kylian Mbappé https://t.co/lqGyqr8gGF — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2024

Le co-meilleur buteur de la C1 a en tout cas joint le geste à la parole puisqu’il a adressé une franche accolade à son entraineur en marge de cette victoire et de cette qualification. Il reste désormais à savoir de quoi parlait Kylian Mbappé sur ses problèmes. S’agit-il des négociations avec le Real Madrid, annoncées parfois compliquées sur différents sujets délicats comme son salaire ou son droit à l’image ? Si tel est le cas, il y a encore quelques semaines pour tout régler et ce ne devrait pas être bien longtemps un problème.

Des soucis privés, ou en interne au PSG ?

Pour Le Parisien, si Mbappé a prononcé ces mots, c’est tout de même qu’il y a un souci caché derrière tout ça, et si cela peut être d’ordre privé, cela pourrait aussi concerner ses relations avec les dirigeants du PSG. On sait depuis le week-end dernier que l’ancien monégasque soupçonne ses propres dirigeants d’organiser des fuites dans la presse pour lui nuire, et ce pourrait être la raison de ce coup de gueule masqué.

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi n’a eu que des compliments pour son buteur, et ne s’attardait pas sur d’éventuels soucis internes. « Kylian, c’est Kylian. C’est le meilleur joueur du monde. Toute l’équipe jouait très bien, lui bien sûr il met deux buts. Kylian est avec le club, il veut faire tout, comme aujourd’hui. On construit quelque chose pour l’avenir », a même lancé le président du PSG, pas tout à fait en accord avec son entraineur Luis Enrique, qui lui a vendu totalement la mèche sur le départ du kid de Bondy en fin de saison.