PSG ‍: Kylian Mbappé au Real, Al-Khelaïfi fait un aveu difficile à croire

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a récemment craqué en communiquant sur Kylian Mbappé, qu'il assure ne pas chercher à recruter pour ne pas froisser le PSG et le Qatar. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a aussi sorti son meilleur bluff en réponse.

La tension n’est pas encore à son paroxysme dans le dossier Kylian Mbappé, qui tient le Real Madrid et le PSG en suspens depuis des années désormais. Jusqu’à présent, Nasser Al-Khelaïfi a remporté tous les combats sur le sujet, mettant même Florentino Pérez KO en prolongeant son numéro 7 en 2022 alors que tout le monde le voyait signer à Santiago Bernabeu. Deux ans plus tard, la question se pose alors que le champion du monde 2018 arrive en fin de contrat et sera libre de rejoindre le club de son choix dès le 1er janvier, en vue de la saison prochaine.

Le Real Madrid craque dans le feuilleton Mbappé

Le Real Madrid est toujours considéré comme le grand favori, mais entend bien se dédouaner de ce statut. Dans une prise de parole comme rarement effectuée dans l’histoire du géant espagnol, un communiqué de presse a été publié pour expliquer publiquement que le Real Madrid ne négociait pas à l’heure actuelle avec Kylian Mbappé, puisqu’il n’en a tout simplement pas le droit. Une façon de se protéger d’éventuelles répercussions juridiques, car si les contacts avec l’entourage ou le joueurs sont fréquents dans ce type de dossier, il est interdit de solliciter un joueur avant qu’il n’entre dans les six derniers mois de son contrat, et Florentino Pérez ne veut pas se fâcher avec un PSG version Qatar, lui qui a beaucoup d’intérêts financiers dans les pays du Golfe.

Ce communiqué de presse a beaucoup surpris tant il n’est pas dans les habitudes du Real Madrid de craquer pour dire qu’il n’est pas en contact avec un joueur qui n’est pas dans son effectif. Cela a certainement du faire beaucoup sourire Nasser Al-Khelaïfi. Ou pas. Car dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport, le président du PSG essaye tout simplement de faire croire qu’il n’a pas entendu parler ou lu cette sortie du Real Madrid à propos de l’un de ses joueurs. « Je n’ai pas vu ce communiqué. Nous sommes focalisés sur nous, sur notre football, pas sur les autres. Kylian continue à atteindre de grands objectifs, et peut-être que les gens donnent ça pour acquis. Mais personne n'a joué deux finales mondiales en marquant en plus un triplé. Je le répète : Kylian est le meilleur joueur du monde, c'est fantastique de le voir leader du PSG et de la France. Il a un effet positif sur les jeunes, il aide à construire notre futur », a livré Nasser Al-Khelaïfi, qui sera absent à San Siro pour raison médicale, mais toujours aussi dithyrambique envers Kylian Mbappé, et persuadé qu’un grand PSG cette saison peut encore faire changer d’avis son numéro 7 et le pousser à prolonger à Paris.

En tout cas, le dirigeant qatari souligne que, sur certains points, le kid de Bondy ne trouvera pas mieux ailleurs qu’à Paris. « On vise toujours le top, toujours en quête de progresser et grandir. Pour les nouveaux fondements, il faut du temps, un objectif, de la patience, de la persévérance. Un projet se construit avec un plan, pas sur une série de matches. Puis nous avons une nouvelle philosophie sur le long terme, sur le collectif, plus sur les individualités. Aujourd'hui, j'aime regarder le PSG, comme nos supporters. C'est le bon chemin, avec le nouveau centre d'entraînement, le meilleur au monde : c'est une impulsion pour le futur », a souligné le boss du club francilien, qui espère que ce nouveau Paris saura séduire Mbappé dans les prochains mois.