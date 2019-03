PSG : Kylian Mbappé assume d'avoir signé aux Enfoirés

Dans : PSG, Ligue 1, Info.

Vendredi prochain, le concert annuel des Enfoirés pour les Restos du Cœur sera diffusé sur l’antenne de TF1. Et surprise : Kylian Mbappé a participé à ce concert. Interrogé par Téléfoot, le natif de Bondy est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à dire oui à l’invitation de la troupe. On y apprend notamment que l’attaquant du PSG est un grand admiratif de l’association, et qu’il ne se voyait pas refuser l’offre des Enfoirés pour plusieurs raisons.

« Les Enfoirés ? Je l’ai beaucoup regardé avec ma mère. Donc quand ils m’ont appelé, j’ai dit oui tout de suite. C’était le rêve de ma mère que je participe une fois aux Enfoirés. C’était les deux raisons qui m’ont poussé à venir. Ma participation au clip ? C’est bien parce que ça m’ouvre aussi à d’autres choses. De voir d’autres qui ont réussi dans d’autres domaines que moi je ne connais pas. Je suis admiratif de tout ce qu’ils ont pu faire et ce qu’ils vont encore faire » a confié Kylian Mbappé avant de revenir sur le concert en lui-même. « C’était magnifique, tout s’est très bien passé. Je pense que le public était content. Les chanteurs, les bénévoles, tous ceux qui étaient là m’ont mis à l’aise, ils m’ont aidé à m’intégrer. Je les remercie pour ça, c’était vraiment une superbe journée. On peut dire maintenant que vous êtes un bel Enfoirés ? Oui on peut le dire (rires) » s’est amusé un Kylian Mbappé qui va encore plus faire l’unanimité après cette participation aux Enfoirés.