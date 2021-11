PSG : Kylian Mbappé a une offre qui défie le Qatar !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore et toujours en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé continue de se rapprocher du Real Madrid, où un salaire XXL l’attend. Aux côtés d’Erling Haaland ?

Alors qu’il sort d’une dernière belle trêve internationale, avec cinq buts marqués face au Kazakhstan (8-0) et à la Finlande (2-0) sous le maillot de l’équipe de France, Kylian Mbappé va désormais pouvoir se concentrer à 100 % sur le PSG. Pour combien de temps encore ? Sûrement quelques mois à peine, puisque le champion du monde n’a pas prolongé son contrat au PSG, malgré les offres de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo. En même temps, Paris aura bien du mal à convaincre Mbappé de rester après l’avoir empêché de signer au Real lors du dernier mercato estival… Autant dire que le futur de l'international français ne passe plus vraiment par la capitale française, mais il se trouve sûrement du côté de Madrid. En tout cas, dès le 1er janvier prochain, l’attaquant de 22 ans sera libre de signer dans le projet de son choix pour la saison suivante.

Un salaire de 25 millions d'euros net par saison pour Mbappé

Dès la nouvelle année, le Real pourrait donc annoncer la future arrivée de Mbappé… ou pas. Déjà parce que cette officialisation en cours de saison serait assez inélégante de la part de la Maison Blanche, qui veut garder de bonnes relations avec le PSG. Mais aussi et surtout parce que Mbappé pourrait demander au Real d’attendre la fin du parcours du PSG en Ligue des Champions pour annoncer son futur club. Quoi qu’il en soit, Florentino Perez touche au but, puisque Mbappé devrait bien être le prochain galactique du Real. Et pour cela, Madrid va lui offrir un contrat en or. En effet, comme le révèle le Corriere dello Sport, Mbappé devrait accepter un salaire de « 25 millions d'euros net par saison », soit le montant que le PSG lui proposait pour prolonger son contrat il y a quelques mois de cela.

Haaland après Mbappé ? Le Real veut enfoncer le PSG

Avec ce deal, le Real va donc rendre fou le PSG une première fois. Puisque dans la foulée, Madrid pourrait envoyer une deuxième lame avec Erling Haaland. Vu qu’avec l’argent économisé l’été dernier, quand le Real avait proposé 200 ME au PSG pour racheter la dernière année de contrat de Mbappé, le club espagnol va foncer sur le buteur norvégien. Pisté par le PSG pour l’après-Mbappé, l’attaquant de 21 ans est aussi dans le viseur du Real, qui prépare un gros chèque pour Haaland. En effet, Madrid prévoit de payer la clause libératoire d’Haaland, qui sera comprise entre 75 et 90 ME, avant d’offrir une prime de 30 ME à Mino Raiola, l’agent de la nouvelle star du football européen. Un investissement que le Real n'hésitera pas à faire pour s’offrir le duo de la prochaine décennie. Tout cela au nez et à la barbe du PSG.