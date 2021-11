PSG : Le Real Madrid met 60 ME de côté pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble destiné à poursuivre sa carrière au Real Madrid. L’attaquant français en rêve. Et de son côté, le club espagnol aura sans doute les moyens de l’attirer, notamment grâce à l’allègement de sa masse salariale à partir de l’été prochain.

Dans le dossier Kylian Mbappé, une chose est sûre pour le Real Madrid, c’est que l’aspect financier ne sera plus un problème. Le club de la capitale espagnole, si l’attaquant ne prolonge pas au Paris Saint-Germain, n’aura plus qu’à s’entendre avec sa cible. Et la Maison Blanche en a largement les moyens si l’on en croit Javier Tebas. Car lorsqu’il ne critique pas le vice-champion de France, le patron de la Liga aime applaudir la bonne gestion économique du Real Madrid pendant la crise sanitaire.

Gareth Bale, enfin…

La prudence du président Florentino Pérez s’avère payante, et sa marge de manœuvre va encore s’agrandir l’été prochain, moment où trois des plus gros revenus de l’effectif devront faire leurs valises. Pour commencer, et sauf incroyable rebondissement, Gareth Bale ne sera pas conservé à la fin de son contrat en juin 2022. Ainsi, le Real Madrid économisera son salaire brut annuel à 30 millions d’euros. Un sacré soulagement pour les Merengue qui considèrent l’attaquant gallois comme un boulet depuis plusieurs années. La direction madrilène va donc savourer la belle affaire à laquelle il faudra ajouter le probable départ de Marcelo.

Certes, le latéral gauche a hérité du brassard de capitaine après le départ de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Mais le Brésilien n’a pas récupéré sa place de titulaire. A priori, le Real Madrid ne gardera pas un remplaçant qui lui coûte au total 18 millions d’euros par an. Enfin, le milieu offensif Isco, quasi invisible chez les Merengue, devra abandonner son salaire annuel brut à 13 millions d’euros une fois son contrat terminé. Voilà comment le Real Madrid, sans s’affaiblir, s’apprête à alléger sa masse salariale de 60 millions d’euros. Une économie non négligeable lorsque l’on tente d’attirer Kylian Mbappé.