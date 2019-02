PSG : Kylian Mbappé a raison, Daniel Riolo exulte !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Buteur face à Manchester United (0-2) mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a prononcé des mots forts après la rencontre.

Au bord de la pelouse d’Old Trafford, et au micro de la chaîne RMC Sport, l’attaquant du Paris Saint-Germain a demandé aux médias d’arrêter de « vendre la peur » lorsque les équipes françaises disputent de grands rendez-vous européens. Un coup de gueule entièrement approuvé par Daniel Riolo, pas loin de se lever pour applaudir l’international français.

« "Il faut arrêter de vendre la peur", c'est une phrase extraordinaire. Et il a raison, a commenté le consultant. Ce complexe permanent et ces problèmes d'attitude qui ont régulièrement poursuivi le PSG en Coupe d'Europe. Il y a ce contexte, cette sinistrose, il faut en sortir. On s'en fout qu'untel soit absent, joue le match ! C'est pareil quand je dis que les Lyonnais doivent disputer le titre au PSG, il n'y a pas de résignation en sport. Et en Ligue des Champions, tout le monde sait que normalement le Barça est plus fort, mais joue et crée l'exploit ! »

Le souvenir de la « remontada »

Une philosophie que Paris aurait dû adopter avant le fiasco de Barcelone. « A une semaine du match, la peur commençait à être vendue d'abord dans la presse. Un climat s'est créé autour et je me souviens de cette vidéo où l'on voit des joueurs du PSG en train de calculer combien de buts ils peuvent prendre. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas vendre la peur ? Imaginer que c'est possible... Et dès qu'ils sont entrés sur la pelouse, la peur était là », s’est souvenu Riolo, qui espère que les Parisiens ont retenu la leçon.