PSG : Kylian Mbappé à Liverpool, cette info qui change absolument tout !

Par Guillaume Conte

Cité par le clan Mbappé comme une possible destination dans sa carrière, Liverpool va changer de propriétaire. Ce dimanche, le nom d'un futur repreneur est sorti, avec une fortune et des ambitions capables de faire craquer la star du PSG.

C’est le seul club cité par Kylian Mbappé en dehors du Real Madrid pour évoquer son avenir. Même sa mère avait laissé entendre que Liverpool était une formation qui avait toujours fasciné l’attaquant champion du monde, ouvrant ainsi une porte en cas de départ du PSG à un autre club que le Real Madrid. Pour l’heure, Kylian Mbappé est concentré sur l’équipe de France maintenant que sa première partie de saison avec Paris est terminée. Mais si des questions pouvaient se poser sur la volonté réelle des Reds de se payer le buteur français de 23 ans, elles pourraient être balayées brutalement dans les prochaines semaines.

Un milliardaire indien à Liverpool

En effet, tout récemment, les propriétaires de Liverpool ont entamé les démarches pour la vente du club. FSG souhaite passer la main après avoir beaucoup investi, beaucoup gagné, et avant que le soufflet ne retombe sur le club de la Mersey. Une vente en douceur devrait s’effectuer, et les noms de plusieurs candidats sont rapidement tombés. Mais ce dimanche, un repreneur d’une catégorie assez folle est entré dans la danse. Cette semaine, le nom de Stephen Pagliuca, multi-milliardaire qui possède une capacité d’investissement de quasiment 130 milliards de dollars, et qui adore le sport au point d’être propriétaire des Boston Celtics en NBA, a été cité comme l’un des sérieux postulants au rachat. Mais il y a encore mieux chez les investisseurs qui rêvent de se payer Liverpool.

En effet, le Sunday Mirror révèle que Mukesh Ambani est désormais dans le coup. Cet homme d’affaire indien, fils d’un industriel prospère, est le patron de la plus grande entreprise du pays, spécialisée dans la pétrochimie. Sa fortune donne le tournis, et elle a augmenté de 50 % sur ces dernières années, puisqu’il est le 8e homme le plus riche du monde selon le dernier classement Forbes, avec quasiment 100 milliards d’euros en poche. Il a décidé d’investir dans le sport, achetant une franchise de cricket de premier plan avec les Mumbai Indians, avec toutes les stars possibles de ce sport. Mais sa passion pour le football est également réelle, au point de lui donner envie de conquérir l’Angleterre et l’Europe.

Offrir une Dream Team à Liverpool

Sa méthode a les moyens de faire saliver, puisque Mukesh Ambani adore aller chercher les superstars dans ses équipes. De quoi renforcer les rumeurs d’un intérêt pour Mbappé si jamais les Reds avaient les moyens de construire une équipe pétrie de talents. Si l’homme d’affaire indien veut Liverpool, il sera en tout cas difficile de résister à la plus grosse fortune d’Asie, qui pourrait avoir de quoi draguer ce qui se fait de mieux en Europe à la fin de la saison. Et le nom de Kylian Mbappé apparaitra inévitablement dans les gazettes anglaises si Liverpool devait avoir de nouveau les moyens de ses ambitions. Une belle réponse aux interrogations de son manager Jurgen Klopp, qui avait récemment déclaré avant un match face à Manchester City que le club détenu par les Emirats Arabes Unis était intouchable en raison de sa puissance financière, y compris en Premier League.