PSG : Kylian Mbappé a l'arme fatale, Paris va s'agenouiller !

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat. L’attaquant tricolore s’expose aux critiques des supporters. Mais les exploits du Parisien feront tout oublier rapidement.

Sauf improbable revirement de situation, Kylian Mbappé débutera la saison sans avoir prolongé son contrat. L’attaquant du Paris Saint-Germain a pourtant entamé la dernière année de son bail, avec la menace de quitter le club de la capitale libre l’été prochain pour rejoindre le Real Madrid.. Un tel scénario fait évidemment trembler la direction francilienne ainsi que les fidèles du Parc des Princes, forcément déçus de sa décision. Autant dire que l’ancien Monégasque s’expose à un accueil glacial du Parc des Princes, et pourquoi pas quelques banderoles musclées, Neymar a connu cela il y a deux ans quand il avait fait le forcing pour repartir au Barça. Du côté des dirigeants du PSG, on sera évidemment attentif à tout cela, Nasser Al-Khelaifi n'ayant pas renoncé à convaincre Mbappé de signer un ou deux ans de plus.

🔴🔵 1ère banderole anti Neymar mais qui concerne surtout Neymar Sr #PSGRCS pic.twitter.com/kkIJbbFGxB — Paris United (@parisunited6) September 14, 2019

Pas de quoi inquiéter Dominique Sévérac, compréhensif avec Kylian Mbappé, et persuadé que l’attaquant fera disparaître les critiques comme Neymar l'a déjà fait après des velléités de départ. « Il veut savoir dans quel projet il s’inscrit, a défendu le journaliste du Parisien sur la chaîne L'Equipe. C’est quoi le projet du PSG ? Accumuler les stars ? Quelle est la cohérence de ce projet ? Il ne perçoit pas bien où ils veulent en venir. Et ensuite, il se demande si le PSG est une équipe compétitive. Moi, je peux vous dire par exemple qu’il manque un arrière gauche. Bernat revient en septembre, la doublure c’est Kurzawa. Pour moi, il n’y a pas de garantie. »

« Tout le monde aura oublié dans trois mois »

« Et puis Paris cherche un numéro 6 depuis Thiago Motta. Qui n’est pas Gana Gueye, que serait N’Golo Kanté mais il ne veut pas venir à Paris. C’est bien d’avoir beaucoup de milieux, mais est-ce qu’ils en ont des bons… Voilà ce que ce serait d’avoir des garanties, a expliqué le journaliste. Comme il est au clair avec sa décision, comme il l’a mûrement réfléchie, elle n’aura pas d’impact sur son jeu. Il va empiler les buts avec le PSG et tout le monde aura oublié dans trois mois qu’il n’a pas prolongé. » Tout le monde, sauf la direction du Paris Saint-Germain et le Real Madrid qui l’attend avec impatience.

Au sein des supporters du PSG, il y a quand même un malaise autour de Kylian Mbappé, car s'ils sont nombreux ceux qui n'ont pas oublié que sans l'attaquant français les deux dernières saisons auraient été très compliquées, et notamment cette saison après la masterclass de Mbappé en Ligue des champions, d'autres estiment qu'en refusant de prolonger avec le Paris Saint-Germain, il plante un coup de couteau dans le dos des dirigeants du club dont il se dit le premier supporter. Et si le Parc des Princes doit digérer cela, il est à craindre que loin du stade parisien, l'accueil de la Ligue 1 soit moins positif qu'avant pour Kylian Mbappé dont l'image a été un peu ternie par l'Euro 2021, et pas uniquement pour son penalty raté contre la Suisse.