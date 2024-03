Hakimi a disparu, le PSG est choqué

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'une bourde monumentale contre Reims, Achraf Hakimi enchaîne les mauvaises performances avec le PSG. Et cela commence à sérieusement inquiéter à ce stade de la saison.

Le Paris Saint-Germain a commencé de la pire des façons son match contre les Champenois, puisque sur une grossière erreur d'abord de Keylor Navas, qui pouvait récupérer le ballon, puis encore plus énorme d'Achraf Hakimi, Marshall Munetsi ouvrait le score au Parc des Princes. Pour le défenseur international marocain du PSG, cela commence à faire beaucoup, car il est clair que depuis plusieurs semaines, l'ancien joueur de l'Inter n'est que l'ombre du Hakimi connu dans le passé. Dans la presse, les notes du joueur de 25 ans ne sont pas bonnes du tout (5 dans L'Equipe, 4 dans Le Parisien), et sur les réseaux sociaux, les supporters des champions de France ne masquent plus leur exaspération face à l'attitude d'Achraf Hakimi, lequel semble désemparé. Si certains mettent cela en parallèle avec l'annonce du départ en fin de saison de son ami Kylian Mbappé, alors que lui a encore un contrat avec le PSG, d'autres versions sont évoquées.

Hakimi et le PSG, rien ne va plus

💬 "Je n'aime pas ce que propose actuellement Hakimi"



🔴🔵 @RomainBeddouk dans 100% PSG, le billet ➡️ https://t.co/DNvidjxXf1 pic.twitter.com/k1Je3slhnL — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 11, 2024

Au micro de France Bleu Paris, Romain Beddouk a, lui aussi, fait part de son mécontentement concernant l'attitude générale d'Achraf Hamiki, qu'il met plutôt en relation avec le bref parcours de l'équipe du Marorc à la CAN. « Je n’aime pas la version d’Achraf Hakimi qu’on a actuellement. Dimanche, c’est lui le responsable du premier but encaissé, il perd un ballon dans la surface et ça fait but. Sa perte de balle a été pleine de nonchalance, presque de suffisance et face à n’importe quel adversaire, même en Ligue 1, c’est puni. Le problème, c’est que cette attitude-là et ce niveau de prestation là, cela commence à se répéter avec Hakimi. J’ai l’impression qu’il n’est toujours pas revenu de sa Coupe d’Afrique des Nations, que sa tête est toujours là-bas. On rappelle que l’élimination du Maroc en huitième de finale était une énorme sensation, et qu’en plus, il a raté un penalty en fin de rencontre qui aurait pu maintenant son pays en vie dans cette CAN. On peut comprendre que ce ne soit pas facile de se remettre, mais le problème, c'est que le PSG a vraiment besoin d’Achraf Hakim. Arrière droit, c’est peut-être le seul poste où le club n’a pas de remplaçant véritablement challenger le titulaire. Le PSG a besoin d’un Hakimi concerné, d’un Hakimi performant. Dimanche, il a essayé de rectifier sa boulette et c’était un peu mieux par la suite, mais il y a trop de déchets techniques et une attitude distante. Le meilleur remède à son traumatisme, ce sont les succès », prévient le journaliste, qui attend désormais le défenseur marocain au tournant.