PSG : Kylian Mbappé, 6 jours qui font trembler le Qatar

Dans : PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur des préoccupations des dirigeants du Paris Saint-Germain.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, l’international tricolore n’a toujours pas affiché la volonté de prolonger son bail dans la capitale française. La situation devient critique pour les dirigeants parisiens, qui refusent de se séparer de Kylian Mbappé à un an de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais un départ pour zéro euro en juin prochain serait tout aussi catastrophique. A en croire les informations obtenues par le site Todo Fichajes, une offre du Real Madrid dans les semaines à venir pourrait changer la donne. Car même si le club merengue laisse courir le bruit selon lequel il ne passera pas à l’action pour Mbappé cet été, Florentino Pérez étudie bel et bien la possibilité de recruter le Français.

Mbappé, un dénouement fin août ?

Une offre supérieure à 150 ME est envisageable grâce au transfert de Raphaël Varane à Manchester United. Selon le média espagnol, ce dossier bouillant pourrait se décanter dans les ultimes jours de ce mercato estival. En effet, une décision pourrait être prise entre le 20 et le 25 août pour l’avenir de Kylian Mbappé. Par ailleurs, Todo Fichajes confirme que la piste prioritaire du PSG pour compenser un éventuel départ de l’ancien Monégasque se nomme Cristiano Ronaldo. Tout comme Kylian Mbappé, la star de la Juventus Turin est en fin de contrat en juin 2022. Et pour l’heure, CR7 n’a aucunement l’intention de prolonger. Il se murmure qu’une offre avoisinant les 30 ME pourrait suffire à convaincre la Juventus Turin de vendre l’ex-attaquant du Real Madrid, dont le salaire pèse très lourd dans les finances de la Vieille Dame. Reste maintenant à patienter et à voir si ce double-transfert XXL prendra forme dans les ultimes jours du mercato estival…