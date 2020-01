PSG : Kurzawa tente un coup de poker au mercato

Dans : PSG.

En juin prochain, Layvin Kurzawa sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Un départ se précise pour l’ancien défenseur gauche de l’AS Monaco…

Ces dernières semaines, le nom de l’international français a régulièrement été associé à des clubs anglais et italiens. En effet, Manchester United, l’Inter Milan ou encore la Juventus Turin ont parfois montré leur intérêt mais en ce mercato hivernal, cela ne se bouscule pas au portillon pour recruter Layvin Kurzawa. Le Paris Saint-Germain ne dirait pas non à une vente de son défenseur cet hiver mais aucune offre ferme n’est arrivée sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi. Devant cette situation, le joueur a tenté un coup de poker au mercato selon Calcio Mercato.

Effectivement, le média italien affirme que, via de nombreux agents et intermédiaires, Layvin Kurzawa s’est directement proposé… à la Juventus Turin. L’idée du Parisien était de convaincre le champion d’Italie en titre de miser sur lui dès le mercato hivernal. Mais selon les derniers échos venus de l’Italie, cette tentative restera vaine puisque la Juventus Turin n’a pas l’intention de recruter un latéral gauche au mois de janvier. Satisfait par les performances d’Alex Sandro et par celles de De Sciglio, Maurizio Sarri a donc gentiment recalé Layvin Kurzawa. Reste à voir si d’autres opportunités se présenteront au défenseur du Paris Saint-Germain en janvier. Sinon, il faudra attendre le mois de juin pour signer dans le club de son choix, en qualité de joueur libre.