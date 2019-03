PSG : Kurzawa revient chez les Bleus, il se fait salement chambrer

Dans : PSG, Equipe de France.

En proie à de grandes difficultés au poste d’arrière gauche, Didier Deschamps a reconnu qu’il y avait actuellement un manque de concurrence à ce niveau.

Ferland Mendy et Benjamin Mendy n’ont pas pu être sélectionnés, ce qui a permis à Lucas Digne, toujours pas loin du groupe et intéressant avec Everton, de continuer son petit bout de chemin en bleu. Mais la surprise est venue du deuxième arrière gauche. Avec seulement quatre titularisations cette saison, Layvin Kurzawa est tout de même très loin de sa meilleure forme et du niveau international requis. Néanmoins, le défenseur du PSG a été appelé par Didier Deschamps, qui a rapidement tenu à faire savoir que l’ancien monégasque le méritait en raison de son bon retour avec le club de la capitale. Kurzawa s’en est félicité sur les réseaux sociaux, avec un message digne des meilleures citations pour le Monday Motivation.

« De bonnes choses arrivent à ceux qui y croient, de meilleures choses arrivent à ceux qui sont patients, mais le meilleur arrive à ceux qui ne baissent jamais les bras. HEUREUX DE FAIRE MON RETOUR EN SÉLECTION », a ainsi fait savoir l’appelé chez les Bleus. Mais son retour au plus haut niveau ne fait pas vraiment l’unanimité sur les réseaux, puisque Kurzawa s’est immédiatement fait chambrer par un supporter marseillais dans un message qui a visiblement beaucoup fait sourire. « Bon courage aux supporters qui seront à la réception de tes centres…», a ainsi reçu en retour le joueur du PSG, qui se sait donc observé de près pour son retour en équipe de France.