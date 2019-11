PSG : Kurzawa quitte Paris, Leonardo a trouvé son remplaçant

Dans : PSG.

En fin de contrat au PSG, Layvin Kurzawa ne finira pas la saison dans la capitale où son remplaçant a déjà été déniché par Leonardo en Italie.

Layvin Kurzawa l’a bien compris, il n’a plus vraiment d’avenir au Paris Saint-Germain, et son contrat qui s’achève en juin ne sera pas prolongé. Comble de l’affront, face à la lanterne rouge, vendredi soir, Thomas Tuchel a préféré mettre Abdou Diallo, défenseur central, sur le flanc gauche de la défense du PSG plutôt que de titulariser Layvin Kurzawa. Et même si ce dernier est entré en cours de match, il avait forcément le moral dans les chaussettes et cela s’est clairement vu. Reste désormais à savoir quand l’ancien monégasque quittera le Paris SG.

Et selon Le Parisien, du côté de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo on souhaite que Layvin Kurzawa fasse ses valises lors du mercato d’hiver, et cela même si le club de la capitale n’a pas de remplaçant immédiatement. Le quotidien francilien affirme cependant que c’est bien Mattia De Sciglio, le latéral italien de la Juventus, qui devrait débarquer en janvier au PSG afin de combler ce poste défaillant. Leonardo apprécié énormément De Sciglio, et il semble prêt à faire l’offre qu’il faut afin que le club turinois accepte un deal cet hiver. Il faut toutefois mettre tout cela en musique, et notamment trouver un club à Layvin Kurzawa, lequel pourrait être tenté de rester au Paris Saint-Germain jusqu'en juin afin d'être totalement libre de signer où il le souhaite.