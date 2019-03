PSG : Kurzawa ignore à quelle sauce il sera mangé au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

De retour à un très bon niveau, Layvin Kurzawa devrait animer le prochain mercato du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’international français a un profil très recherché en Europe mais surtout, il sera en fin de contrat en juin 2020. Interrogé sur son avenir par TF1, le défenseur parisien a expliqué que pour l’heure, il ignorait totalement de quoi son avenir sera fait. Une chose est sûre : il n’a jamais songé à quitter le Paris Saint-Germain l’été dernier, malgré les rumeurs qui l’envoyait en Angleterre, et plus précisément à Manchester United.

« Je n’ai jamais songé à quitter le PSG. J’ai toujours eu des discussions et des périodes compliquées mais je n’ai jamais songé à quitter le PSG. Une prolongation ? Tout dépendra des discours que je vais avoir avec le club. On verra, pour l’instant je n’ai pas prolongé mais je n’ai jamais dit que j’allais partir quelques part » a confié Layvin Kurzawa, lequel a également évoqué son retour sur les terrains après sa première partie de saison blanche. « Pour mon retour comme titulaire avec le PSG, j’ai eu la chance de marquer ce but contre Montpellier. Les supporters, ils aiment ça même si ce n’est pas mon rôle premier. Aujourd’hui, je ne suis pas au meilleur de mes moyens mais doucement je me sens de mieux en mieux ». Une bonne nouvelle pour le PSG… et pour l’Equipe de France.