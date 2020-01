PSG : Kurzawa en a marre et prend une décision forte

Dans : PSG.

Leonardo, qui espérait placer Layvin Kurzawa dans un échange cet hiver pour récupérer un joueur de son choix, va devoir jeter l’éponge.

Que ce soit en transfert sec, en échange ou en prêt, le défenseur parisien entend désormais aller au bout de son contrat. Il y a peu encore, l’agent de l’ancien monégasque avait tenté de placer l’arrière gauche en Italie et en Angleterre, sans réussite. De son côté, Leonardo envisageait de l’inclure lors d’un échange avec la Juventus pour récupérer Mattia De Sciglio. Ce ne sera aucun des deux puisque Paris United annonce que Layvin Kurzawa va changer d’agent prochainement. Il quittera Moussa Sissoko, souvent vu dans l’actualité ces derniers jours, pour rejoindre l’écurie de Kia Joorabchian, Sport Invest UK.

De quoi selon Kurzawa lui garantir un meilleur point de chute pour l’été prochain, quand il sera absolument libre de tout contrat. Voilà qui devrait faciliter son arrivée dans l’un des championnats où il est très suivi, la Serie A et la Premier League qui a sa préférence. C’est donc plutôt une mauvaise nouvelle pour le Paris SG, qui n’utilise plus l’international français ces derniers temps, et ne devrait pas pouvoir l’inclure dans un deal pour faciliter un recrutement. Ce départ en fin de saison marquera en tout cas la fin d’une aventure difficile pour Kurzawa à Paris, puisque le latéral n’a jamais su s’imposer, se retrouvant à chaque fois recalé lors des concurrences avec Bernat, Berchiche ou Maxwell. Pas la peine d’en rajouter donc…