PSG : Kurzawa demande un coup de pouce, c'est non !

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Une semaine après la claque subie face à Manchester United, le Paris Saint-Germain a retrouvé le train-train de la Ligue 1, allant gagner sans problème à Dijon sur le score de 0-4 ce mardi.

C’est désormais la réception de l’Olympique de Marseille qui se prépare. Habituellement, cette rencontre est l’un des moments phares de la saison en championnat, mais le cœur n’y est clairement plus, notamment chez les supporters. Ces derniers ont prévu de sortir les banderoles et les sifflets pour leurs propres joueurs, histoire d’exprimer leur ras-le-bol face aux échecs de plus en plus honteux de leur équipe en Ligue des Champions. Et ce ne sont pas les rares prises de parole des joueurs, à l’image de celle de Layvin Kurzawa, pour demander un soutien des fans, qui vont y changer quelque chose.

« On sait l'importance qu'a ce match contre l'OM, va falloir le gagner. On ne craint pas l'OM, on va tout faire pour gagner ce match, c'est un match important pour nous et les supporters. On espère qu'ils vont être derrière nous comme ils l'ont fait depuis le début de la saison. Ce sera un match compliqué », a livré l’arrière gauche parisien, qui risque surtout d’avoir les oreilles qui sifflent pour ce Classique du championnat, qui aura toutefois un parfum très étonnant dimanche prochain.