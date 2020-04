PSG : Kurzawa à Barcelone grâce à son coup de poker ?

Dans : PSG.

Pas vraiment à son aise au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa arrive en fin de contrat. Et ce samedi, le FC Barcelone semble en pole pour s'offrir le défenseur français.

Déjà évoquée cette semaine, la possibilité de voir Layvin Kurzawa rejoindre le Barça l’été prochain, ou du moins lorsque la prochaine saison reprendra, prend encore du volume. Le quotidien catalan Sport fait en effet la Une avec le défenseur international tricolore du PSG, lequel semble être le choix numéro 1 du FC Barcelone afin de remplacer Junior Firpo. Ce dernier ne fait plus du tout l’unanimité au sein du staff barcelonais il sera donc donc sur le marché des transferts quand ce dernier ouvrira. Afin de trouver un concurrent, ou plutôt une doublure, à Jordi Alba, c’est donc vers Layvin Kurzarwa, laissé libre par le Paris Saint-Germain, que le Barça s’est tourné.

Pour le média barcelonais, l’apparition du joueur du PSG dans ce dossier est uniquement due au changement d’agent décidé par Layvin Kurzawa en février dernier. Le défenseur parisien a en effet rejoint l’écurie de Kia Joorabchian, lequel avait déjà évoqué dans le passé le cas Kurzawa avec les responsables du club catalan. Du côté des représentants du joueur du Paris SG on a fait savoir au FC Barcelone que Naples et Arsenal étaient récemment entrés dans la danse, et qu’il ne fallait pas traîner trop longtemps avant de faire un choix, même si le Barça semble être la priorité de Laywin Kurzawa. « Le contrat a été discuté, mais le Barça ne fera pas l'offre finale tant que les effets de la crise du coronavirus ne seront pas connus », précise Lluis Miguelsanz. Du côté du Paris Saint-Germain, on a clairement décidé de ne rien proposer au défenseur, dont le rendement aléatoire n'a jamais été du goût de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi.