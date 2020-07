PSG : Koulibaly à Paris, la déclaration brutale

Dans : PSG.

Souvent cité comme l'un des renforts possibles du PSG, Kalidou Koulibaly se sait observé au mercato. Le défenseur de Naples a décidé de sortir de son mutisme.

C’est probablement le joueur dont le nom est le plus souvent revenu lorsque le Paris Saint-Germain s’est mis en quête d’un remplaçant pour Thiago Silva, mais Kalidou Koulibaly a clairement les qualités qu’il faut pour renforcer le cœur de la défense parisienne. Cet hiver, tout semblait s’être accéléré lorsqu’il s’est avéré que le joueur de Naples a acheté un appartement XXL près de la Tour Eiffel. Mais cet investissement immobilier n’a pas débouché sur une signature de contrat au PSG, le profil de Kalidou Koulibaly semblant également correspondre aux exigences de Newcastle et de Manchester United. Mais, avant l’ouverture du mercato européen, le défenseur de Naples paraît finalement proche de rester en Italie, les 100ME réclamés par Aurelio de Laurentiis ayant calmé les ardeurs. Une situation qui convient à Koulibaly comme ce dernier le confie ce samedi dans la Gazzetta dello Sport.

« Rester à Naples à vie ? Je ne dirais pas non, mais je ne voudrais tromper personne. Nous savons comment les choses se passent dans le football. Peut-être que vous dites que vous restez à vie, et qu'après vous êtes vendu. Je dis donc aux fans napolitain que tant que je porterai ce maillot je donnerai 200 à 300%, a prévenu le défenseur international sénégalais, avant de mettre les pieds dans le plat concernant le marché des transferts. Je n'ai jamais parlé de départ au club, mais j'ai également lu des rumeurs sur mon avenir dans les journaux et ça m'ennuie de lire que je suis approché, tous les jours, par tel ou tel club européen. Nous verrons ce que le président décidera s’il me propose de prolonger le contrat, ce qui me permettrait donc de terminer ma carrière ici. Pour le moment, j'ai encore trois ans de contrat, c’est beaucoup et je ne pense à rien d'autre qu'à Naples. »