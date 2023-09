PSG ‍: Kolo Muani retenu, Al-Khelaïfi supplie Francfort

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que le Paris Saint-Germain avait trouvé un accord pour le transfert de Randal Kolo Muani, l’attaquant français ne devrait pas rejoindre le club francilien. L’Eintracht Francfort, qui n’est pas parvenu à le remplacer, a finalement décidé de le retenir. De quoi provoquer la colère du président parisien Nasser Al-Khelaïfi, toujours déterminé à convaincre les Allemands.

Sauf nouveau rebondissement, Randal Kolo Muani ne signera pas au Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale avait bien trouvé un accord pour son transfert. Mais l’Eintracht Francfort, qui pouvait récolter 75 millions d’euros (plus 15 millions d’euros en bonus) sur ce dossier, n’acceptait de conclure le deal qu’à condition de remplacer l’international français. Pour y parvenir, le pensionnaire de Bundesliga espérait convaincre Hugo Ekitike de faire le chemin inverse.

Al-Khelaïfi remonté contre Ekitike !

Là encore, les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente. Et plusieurs offres ont été transmises à l’attaquant du Paris Saint-Germain… qui les a toutes refusées. Le salaire offert par l’Eintracht Francfort serait trop éloigné des revenus que perçoit actuellement le Parisien. Résultat, les dirigeants allemands ont finalement décidé de retenir Randal Kolo Muani. De quoi provoquer la colère du Paris Saint-Germain, remonté contre l’indésirable Hugo Ekitike et son entourage, et qui considère l’opération définitivement terminée, ajoute L’Equipe.

Écoute, c’est simple: le PSG n’a pas encore abandonné.

Nasser Al-Khelaifi est entré dans une colère noire. Avec l’agent de Randal Kolo Muani, ils tentent de faire plier Francfort et d’accepter l’offre même si le club allemand n’a pas trouvé de remplaçant. https://t.co/tclV6Kax6O — Saber Desfarges (@SaberDesfa) September 1, 2023

Reste à savoir s’il s’agit d’un coup de bluff désespéré en toute fin de mercato. Rien n’est à exclure si l’on en croit Saber Desfarges. De son côté, le journaliste de TF1 assure que le champion de France n’a pas abandonné. Son président Nasser Al-Khelaïfi, avec l’aide de l’agent de Randal Kolo Muani, tente encore de convaincre l’Eintracht Francfort de transférer l’ancien joueur du FC Nantes. Il sera pourtant difficile d’amadouer le club allemand qui ne pourrait plus remplacer son buteur, le marché local ayant fermé ses portes à 18 heures ce vendredi.