PSG ‍: Kimpembe sur le départ en janvier, la méga-offre va arriver

Par Alexis Rose

Après avoir récupéré de nombreux joueurs européens lors du dernier mercato estival, les clubs d’Arabie Saoudite ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et les prochains marchés des transferts seront tout aussi agités. En janvier, le PSG sera attaqué.

Désireux de développer son championnat pour attirer les regards des fans de foot, l’Arabie Saoudite a sorti d’énormes chèques lors du dernier mercato pour recruter des stars comme Neymar, Benzema, Kanté, Koulibaly, Firmino, Mané ou Mahrez. Une première étape avant une plus grande razzia dans les années à venir ? C’est fort possible, tant le pouvoir financier des clubs saoudiens est illimité. Autant dire que dès janvier, tous les clubs européens peuvent s’attendre à perdre de nouveaux éléments.

L’Arabie Saoudite veut encore piocher au PSG

Comme le Paris Saint-Germain ? Potentiellement oui. Après avoir offert presque 100 millions d’euros au PSG l’été dernier, entre le transfert de Neymar à Al-Hilal et celui de Georginio Wijnaldum à Al-Ettifaq, l’Arabie Saoudite pourrait bien jeter son dévolu sur Presnel Kimpembe. Selon les informations de 90 Min, le défenseur central est en tout cas suivi en Saudi Pro League. « Le PSG n'a pas vraiment d'options infinies en matière de défenseur central, mais c'est un joueur dont il pourrait être heureux de se séparer si les Saoudiens l'appellent. A 28 ans, il a été diminué par une blessure mais va retrouver les terrains. Il pourrait avoir du mal à retrouver son meilleur niveau, et représenter une belle vente », peut-on lire sur le site spécialisé.

Kimpembe absent depuis février

🔜 Presnel Kimpembe sera bientôt de retour avec le PSG ! 🔴🔵 pic.twitter.com/q91n3V8q1y — Media Parisien (@MediaParisien) September 20, 2023

Il faut dire que Kimpembe n’est plus le joueur qu’il a été. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe il y a encore quelques années, quand il jouait en équipe de France, le joueur de 28 ans ne parvient pas à confirmer ces dernières années. Gravement blessé au tendon d’Achille la saison passée, Kimpembe n’a plus disputé le moindre match depuis le mois de février. En fin de contrat à l’issue de cet exercice 2023-2024, Kimpembe pourrait donc se trouver une belle porte de sortie en Arabie Saoudite.