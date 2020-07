PSG : Kimpembe prolonge jusqu'en 2024 à Paris !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce samedi la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe jusqu'en 2024.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe pour une saison supplémentaire. Âgé de 24 ans, le défenseur français, champion du monde en 2018, est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Arrivé au Centre de Préformation du Paris Saint-Germain en 2005, le défenseur central international (9 sélections) a disputé depuis 2014 un total de 136 matches officiels (1 but), toutes compétitions confondues, sous le maillot rouge et bleu. Avec son club de cœur, le natif d’Éragny (Val-d’Oise) a remporté 13 trophées : 5 Championnats de France (2015, 2016, 2018, 2019, 2020), 3 Coupes de France (2016, 2017, 2018), 3 Coupes de la Ligue (2016, 2017, 2018) et 2 Trophées des Champions (2016, 2017). Le club souhaite à Presnel de poursuivre avec succès sa carrière sous les couleurs du Paris Saint-Germain », indique le PSG dans un communiqué. « Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée ici est un honneur pour moi », s'est réjoui le défenseur parisien après l'annonce de cette prolongation.