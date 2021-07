Cristiano Ronaldo au PSG, l'Europe retient son souffle

Dans : PSG.

Cristiano Ronaldo n'a pas communiqué depuis son message énigmatique de dimanche, mais toute l'Europe du football a le regard tourné vers le PSG, seul club capable de s'offrir CR7 dans son mercato de feu.

En diffusant un message simple mais énigmatique, « decision day », à ses centaines de millions de supporters sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a provoqué un séisme footballistique. Et si certains ironisent et pensent que la star portugaise hésite concernant l’achat de sa nouvelle voiture, puisqu’il pose devant une Rolls Royce, l’immense majorité lie surtout cette énigme à la situation sportive de CR7, lequel a entamé sa dernière année de contrat avec la Juventus. Attendu en fin de semaine à Turin pour la reprise de l’entraînement, Cristiano Ronaldo fait la Une de plusieurs médias sportifs italiens ce lundi, son message ayant mis tout le monde en alerte. « CR7, le compte à rebours », titre le quotidien sportif turinois, Tuttosport qui affirme que « la Juventus est pressée de savoir la réponse », mais que le joueur n’a toujours rien fait savoir à ses dirigeants. Pour le Corriere dello Sport, par ce message, Cristiano Ronaldo a clairement voulu faire comprendre que c’est lui qui décidait de son avenir, et personne d’autre, mais surtout qu’il était ouvert à un transfert.

Et c’est évidemment là que les regards se tournent vers le Paris Saint-Germain, le vice-champion de France étant désormais considéré comme le seul club capable de s’offrir Cristiano Ronaldo. Deux thèses s’affrontent, soit CR7 rejoint le PSG dans l’hypothèse d’un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, soit le Portugais arrive dans le cadre d’un échange avec Mauro Icardi. Car du côté de Massimiliano Allegri, on connaît l’efficacité de Ronaldo, mais cette année le technicien de la Juventus souhaite miser sur Federico Chiesa, héros du dernier Euro avec l’Italie. Forcément la star portugaise n’a pas du tout envie de devenir un second couteau sous le maillot de la Vieille Dame, ce qui l’incite à tout faire pour trouver un club de son standing, le Paris Saint-Germain. De quoi faire tousser un peu plus le Barça, le Real Madrid et d'autres clubs qui ne sont pas loin d'accuser Nasser Al-Khelaifi d'avoir pris la tête du mouvement anti-Super League pour permettre au PSG de se mettre l'UEFA dans la poche avant le mercato. L'avenir du dossier Cristiano Ronaldo est donc très attendu.