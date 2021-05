PSG : Kimpembe mise sur Paris contre City

Dans : PSG.

Après le succès contre Lens, Presnel Kimpembe a évoqué le match retour face à Manchester City. Le défenseur du PSG croit à l'exploit de son équipe, battue 2-1 au Parc des Princes à l'aller.

Trois jours après la cruelle défaite subie face à Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions, le PSG a parfaitement réagi lors d'un match piège face au RC Lens. Dans une course au titre captivante, Neymar et ses copains sont parvenus à obtenir l'essentiel : les trois points. Si Marquinhos s'est une nouvelle fois illustré en marquant pour le deuxième match consécutif, c'est son compère de la défense Presnel Kimpembe qui s'est exprimé après la rencontre. Interrogé au micro du Canal Football Club, le défenseur s'est félicité du résultat obtenu face à une valeureuse équipe lensoise. « Cela a été difficile, on a souffert mais il faut savoir souffrir, le plus important est qu'on est restés solidaires. Quand le championnat est serré comme ça, le plus important reste la victoire. On aimerait avoir la possession et faire toujours du beau jeu mais il faut savoir parfois faire du jeu direct » a analysé l'international français.

Kimpembe croit à l'exploit

Mais au-delà de la Ligue 1, c'est la Ligue des Champions qui occupe désormais l'esprit des Parisiens. Pour Presnel Kimpembe, le PSG a tout à fait le potentiel pour inverser la tendance et créer l'exploit lors du match retour contre Manchester City. « Un exploit mardi? Rien n’est impossible. On sait qu’on a de la qualité et il va falloir le montrer mardi » a conclu le joueur de 25 ans. Lors du match aller, les Parisiens avaient étouffé les Citizens pendant 45 minutes avant de sombrer physiquement en deuxième période. Face à Crystal Palace ce samedi après-midi, Pep Guardiola a pu profiter de l'avance au classement pour faire souffler de nombreux cadres comme Kevin De Bruyne, Rúben Dias ou encore Phil Foden. Après s'être imposé sur la pelouse du Barça puis du Bayern, les hommes de Mauricio Pochettino devront à nouveau réaliser l'exploit pour rêver d'une deuxième finale de C1 consécutive, ce qui serait une première pour un club français.