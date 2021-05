Neymar redonne la tête et le sourire au PSG

Dans : Ligue 1, PSG, Lens.

35e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat le Racing Club de Lens 2-1

Buts pour le PSG : Neymar (33e), Marquinhos (59e)

But pour Lens : Ganago (61e)

Trois jours après sa défaite contre Manchester City (1-2) en demi-finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est relancé en Ligue 1. Les Parisiens n’ont pas forcément brillé dans le jeu mais leur performance a suffi pour battre le Racing Club de Lens (2-1), un adversaire ambitieux au Parc des Princes. La preuve, le centre-tir de Clauss à la De Bruyne passait tout près du poteau de Navas !

Mais à force de tenter des sorties de balle audacieuses, les Sang et Or commettaient des erreurs, dont celle de Medina qui laissait Neymar (1-0, 33e) partir ajuster le gardien Fariñez. Ce n’était pas forcément mérité pour Lens, qui passait tout près de l’égalisation sur la double occasion de Kalimuendo et Clauss, puis sur la frappe de Fofana dans le petit filet extérieur ! Le PSG n’était pas serein, à l’image de son directeur sportif Leonardo qui partait se plaindre auprès de l’arbitre à la pause.

Encore Marquinhos

Autant dire que le dirigeant se faisait peur lorsque son attaquant prêté Kalimuendo envoyait sa reprise juste à côté de la cage parisienne au retour des vestiaires. Les Lensois manquaient d’efficacité, contrairement à Marquinhos (2-0, 59e) qui marquait de nouveau de la tête sur un corner bien frappé par Neymar. On pensait Paris à l’abri, du moins l’espace de deux minutes, le temps pour Ganago (2-1, 61e) de réduire le score en opportuniste. Une simple frayeur pour les Parisiens qui ne concéderont plus d’occasions franches jusqu’à la fin du match. Le PSG prend ainsi provisoirement la tête de la Ligue 1 avec deux points d’avance sur Lille, qui reçoit Nice ce samedi soir.