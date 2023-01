PSG : Kimpembe humilié, il annonce son départ

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Depuis le message énigmatique de Presnel Kimpembe sur ses réseaux sociaux concernant sa perte de brassard de vice-capitaine du PSG au profit de Mbappé, le divorce semble proche entre le défenseur central et le club de la capitale.

En prolongeant Mbappé l'été dernier, le PSG a envoyé un message clair. Le joueur clé du projet parisien est l'attaquant français. Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 (8 buts) est désormais le joueur le plus important à Paris, devant Neymar ou Lionel Messi. À 24 ans, l'ancien prodige de l'AS Monaco veut être le tireur de pénalty, le leader sportif et aspire désormais à devenir capitaine du club. Un statut qui était initialement promis à Presnel Kimpembe, du moins derrière Marquinhos. Présent au PSG en professionnel depuis 2014, le roc a appris aux côtés de Thiago Silva puis Marquinhos et espère devenir le vrai patron de son club de cœur. Visiblement, Christophe Galtier et la direction parisienne préfèrent confier le rôle de vice-capitaine du club à Kylian Mbappé. Un revirement de situation mal vécu par Kimpembe et qui pourrait conduire à une séparation entre les deux parties.

Kimpembe en a marre des humiliations au PSG

Pour le journaliste Nabil Djelit, cette histoire de hiérarchie est une nouvelle humiliation pour Kimpembe. « Avec le PSG, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Sur des choses qui peuvent paraitre insignifiantes comme le brassard de vice capitaine. Ça m'interpelle cette sortie de Presnel, sur le sentiment qu'il a vis-à-vis de son club formateur, de régression dans la hiérarchie. Il s'interroge forcément sur son avenir. Je ne pense pas que c'est un joueur qui va continuer très longtemps au PSG » a confié le chroniqueur sportif sur Europe 1. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Kimpembe est finalement resté au PSG alors que Luis Campos cherche absolument à recruter Milian Skriniar, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs européens. Plus considéré à sa juste valeur, Presnel Kimpembe pourrait bien décider de quitter le PSG. C'est en tout cas le sentiment du journaliste de la chaîne L'Équipe ainsi que de plusieurs supporters parisiens. Christophe Galtier s'est tout de même entretenu avec le natif de Beaumont-sur-Oise pour lui expliquer le rôle de Mbappé ainsi que le sien à Paris.