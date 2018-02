PSG : Kimpembe compte remettre Thiago Silva sur le banc au retour !

Dans : PSG, Ligue 1.

Les coups de poker tentés par Unai Emery à Bernabeu n’ont pas tous fonctionné, mais Presnel Kimpembe n’a pas à rougir de sa performance face au Real Madrid. Même s’il est fautif dans sa relance sur l’un des buts madrilènes, le jeune défenseur central a aussi sauvé plusieurs situations chaudes, et démontré qu’il n’avait pas froid aux yeux quand il s’agissait de répondre présent dans les gros matchs. De quoi mettre Unai Emery devant un choix encore plus cornélien en vue du match retour. Insistera-t-il avec l’international tricolore, ou remettra-t-il en piste le plus expérimenté Thiago Silva, qui se poserait forcément des questions sur son avenir en cas de nouvelle mise à l’écart ?

La concurrence va battre son plein dans les prochains jours, mais cette décision forte prise à Madrid a en tout cas gonflé à bloc le moral de Kimpembe. Selon Le Parisien, alors qu’il s’attendait à être sur le banc de touche à Bernabeu, le défenseur tricolore a forcément apprécié cette marque de confiance. Et désormais, le quotidien francilien confie que le joueur se verrait bien enchainer avec le match retour et a « des raisons concrètes » de le croire.