PSG : Kimpembe a prolongé, son salaire a triplé au PSG !

Le titre de champion du monde gagné cet été avec la France a probablement contribué à l'avancement des négociations entre Presnel Kimpembe et le Paris Saint-Germain, le défenseur du PSG ayant signé lundi une prolongation de contrat jusqu'en 2023..le jour de ses 23 ans. Et l'international tricolore va pouvoir s'offrir un très beau cadeau puisque le dirigeants parisiens ont évidemment assorti cette extension de deux ans du contrat d'une belle augmentation salaire, une très belle même.

En effet, selon plusieurs sources, Presnel Kimpembe a vu son salaire mensuel passer de 170.000 euros brut par mois à 580.000 euros, soit un salaire annuel de 6,9ME par saison. Même si le champion du monde français est très loin des plus gros salaires du Paris Saint-Germain, on ne parle même pas des 48,9ME brut de Neymar, il devient tout de même le deuxième plus gros salaire français de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé (17,5ME), mais juste devant Dimitri Payet (6,8ME). Une belle récompense pour un joueur issu du centre de formation du PSG et qui ne masque pas son bonheur de continuer sa carrière au sein du club de la capitale.