Lionel Messi au PSG, le Qatar signe le coup du siècle !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain ne regrette certainement pas la signature de Lionel Messi l’été dernier. Au niveau financier, l’arrivée de l’Argentin a fait basculer le club de la capitale dans une nouvelle galaxie.

Sur le terrain, s’il a réalisé des coups d’éclat notamment en Ligue des champions, Lionel Messi n’a pas encore montré avec le PSG toute l’étendue de son immense talent. D’ailleurs, pourra-t-il encore le faire un jour, à 34 ans ? Les doutes de certains observateurs sont légitimes. Mais quoi qu’il en soit, le Qatar ne doit pas regretter d’avoir réalisé ce magnifique coup lors du dernier mercato estival. D’un point de vue économique, le PSG a rejoint une autre galaxie. Le club de la capitale a réussi à passer un nouveau cap grâce au septuple vainqueur du Ballon d’Or. Goal a réalisé une enquête sur les bienfaits financiers de l’arrivée de Lionel Messi. Les chiffres sont tous en augmentation. Sur Instagram par exemple, le PSG a gagné 20 millions d’abonnés supplémentaire dès la première semaine, et un million de plus par semaine depuis. Forcément, les négociations avec les grandes marques sont encore plus faciles à mener avec une telle popularité.

1 million de maillots vendus, merci Lionel Messi !

Le directeur du sponsoring du PSG, Marc Armstrong, a tout de suite ressenti l’impact positif de la venue de Lionel Messi. « On a eu immédiatement une augmentation significative des offres et même avant qu’il ne signe officiellement à Paris, il y a eu beaucoup de demandes. Nous avons vraiment senti un impact dans tous nos secteurs commerciaux : du sponsoring au merchandising en passant par l’hospitalité et la billetterie. Notre communauté a également atteint un niveau record, avec 150 millions de fans sur les réseaux sociaux. (...) Il y a eu un impact et les partenaires s’engagent à notre prix. Auparavant, la demande était déjà forte mais dorénavant elle est plus grande que jamais », s’est réjoui Marc Armstrong. Les deals les moins onéreux avec les sponsors rapportaient au minimum entre 3 et 5 ME par an.

Désormais, depuis que Lionel Messi porte le maillot du PSG, ils se négocient entre 5 et 8 ME. Autre chiffre marquant, le PSG a déjà vendu, selon GOAL, un million de maillots cette saison, un record colossal qui dépasse et de loin tout ce que l'on a connu en Ligue 1 même avec des stars comme Neymar et Kylian Mbappé. De même, l demande pour la billetterie explose également, si bien que Paris n’écarte pas la possibilité d’augmenter encore le prix des places. Le PSG ne rêve plus, il voit plus de plus en plus grand, c'est clairement ce que le Qatar souhaitait lorsqu'il a racheté le le club de la capitale.