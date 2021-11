PSG : Kheira Hamraoui brise le silence

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A travers un communiqué de son avocat, Kheira Hamraoui a réagi pour la première fois à l’agression dont elle a été victime il y a plusieurs jours.

Agressée en pleine rue le 4 novembre, Kheira Hamraoui souhaite protéger sa vie privée alors que l’enquête suit son cours. A travers un communiqué publié par son avocat Me Saïd Harir, la joueuse professionnelle de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain a appelé au respect de son intimité, faisant par ailleurs savoir qu’elle faisait pleinement confiance aux enquêteurs pour éclaircir les zones d’ombre de l’enquête. « Kheira Hamraoui demande instamment à ce que sa vie privée soit respectée, tout comme son choix de garder le silence dans cette épreuve difficile » écrit l’avocat de la joueuse du PSG dans un communiqué transmis à l’AFP avant de poursuivre.

Hamraoui refuse de communiquer directement

« Les agresseurs ont attaqué Madame Hamraoui par surprise, lui assénant des coups d'une rare violence, principalement au niveau des membres inférieurs, laissant présumer une volonté non dissimulée de nuire à sa carrière professionnelle. Elle a subi un préjudice physique et psychologique important. Kheira Hamraoui accorde toute sa confiance aux enquêteurs qui doivent pouvoir mener leurs investigations sereinement afin d'appréhender les mis en cause dans les meilleurs délais. Le temps n'est pas venu, pour Madame Hamraoui, de les commenter ou de s'en faire l'écho. Ma cliente a à terme, la ferme intention de regagner son poste pour continuer de représenter les couleurs de son équipe avec fierté » a par ailleurs ajouté l’avocat de la joueuse du Paris Saint-Germain.