PSG : Keylor Navas prend une nouvelle tarte au mercato

Par Corentin Facy

Christophe Galtier a été clair avec Keylor Navas, qu’il considère cette saison comme la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG.

La saison dernière, Mauricio Pochettino a refusé de trancher entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Indirectement embêté par le recrutement de l’international italien, l’ex-entraîneur du PSG a partagé les temps de jeu entre les deux gardiens qu’il avait à sa disposition. Une alternance dont Christophe Galtier n’est pas fan. C’est ainsi que dès son intronisation au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, le technicien français de 55 ans a tranché en faisant de Gianluigi Donnarumma son titulaire au détriment de Keylor Navas. En toute logique, le Costaricien ne sera pas retenu par le PSG s’il dispose d’une offre lors de ce mercato estival, l’ancien gardien du Real Madrid aspirant à être titulaire, d’autant plus à six mois de la Coupe du monde qu’il disputera avec sa sélection du Costa Rica.

Navas à Naples, la porte se referme

Ces derniers jours, la piste la plus chaude de Keylor Navas menait à Naples. Une destination très sexy pour le gardien du Paris Saint-Germain, qui aurait été titulaire dans l’un des quatre favoris au titre en Série A et qui aurait surtout continué à disputer la Ligue des Champions. Selon les informations de Don Balon, la piste de Naples s’est néanmoins refermée de manière brutale pour Keylor Navas, dont l’intersaison est de plus en plus cauchemardesque. Et pour cause, le média espagnol croit savoir que c’est Kepa Arrizabalaga qui sera le gardien de Naples la saison prochaine. En effet, un accord est proche d’être trouvé entre le troisième de la Série A lors de la saison 2021-2022 et Chelsea. Les Blues, qui ne comptent plus sur l’Espagnol et qui font d’Edouard Mendy leur titulaire indiscutable, voient d’un bon œil le départ de Kepa et souhaitent boucler son départ à Naples rapidement. Un coup dur pour Keylor Navas, qui pensait rebondir en Série A mais qui voit cette porte se refermer de manière aussi inattendue que brutale.