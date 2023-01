PSG : Keylor Navas fait ses bagages en urgence

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, a besoin d'un gardien en urgence après la blessure de David Ospina, et se penche sérieusement sur Keylor Navas. Le PSG espère y trouver son compte.

Gianluigi Donnarumma est l’un des rares Parisiens à avoir surnagé à Rennes ce dimanche soir. Le gardien italien enchaine les matchs depuis le début de la saison et Keylor Navas n’a du se contenter que d’une rencontre de Coupe de France du PSG à Châteauroux. Si publiquement, le Costaricien n’a jamais rien dit à ce sujet, il trouve forcément le temps long, lui qui estime pouvoir encore apporter à une équipe de niveau Ligue des Champions.

Mais un changement radical pourrait bien se produire très rapidement dans sa carrière. En effet, Al-Nassr, décidément au centre de beaucoup d’informations ces derniers jours, a besoin d’un gardien en urgence après la blessure du Colombien David Ospina. L’ancien portier de Nice, qui était encore en pleine forme au début de l’année puisqu’il a réalisé une passe décisive sur une relance pour Talisca depuis sa surface le 6 janvier denrier, a en revanche été évacué en ambulance et en très mauvais état lors du dernier match du club de Riyad. Une fracture du coude a été diagnostiquée, pour une absence de près de deux mois. Résultat, Rudi Garcia veut un nouveau gardien et se tourne vers le PSG pour récupérer Keylor Navas. Drôle de hasard, tout le club parisien sera en Arabie saoudite cette semaine pour le match amical de gala contre une sélection locale, et à cette occasion, Marca annonce que l’ancien dernier rempart du Real Madrid pourrait rester définitivement dans le Golfe.

Le PSG veut récupérer une indemnité

En tout cas, Navas est la priorité d’Al-Nasrr, qui rêve de s’offrir un gardien de premier plan pour remplacer le Colombien. A six mois de la fin de son contrat, Keylor Navas n’était pas forcément partant pour n’importe quel club, mais l’offre saoudienne pourrait le faire changer d’avis pour terminer sa carrière avec un contrat en béton. Le PSG flaire également la bonne affaire, et selon Marca, Luis Campos a bien l’intention de récupérer une petite indemnité de transfert, même si ce scénario ne plait pas beaucoup à Al-Nassr.