PSG : Keylor Navas envoie un message à Galtier et Donnarumma

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis le début de la saison avec le PSG, Keylor Navas a disputé la Coupe du monde avec le Costa Rica, éliminé dès la phase de groupes.

En manque de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, où Gianluigi Donnarumma lui est préféré par Christophe Galtier, Keylor Navas a retrouvé un rôle de titulaire le temps de la Coupe du monde avec sa sélection du Costa Rica. La compétition n’aura pas été un long fleuve tranquille pour le capitaine costaricien, qui a encaissé sept buts contre l’Espagne ou encore quatre buts face à l’Allemagne. Néanmoins, Keylor Navas a profité de cette Coupe du monde pour retrouver des sensations et du temps de jeu. Avant de rentrer à Paris pour préparer la seconde partie de saison et notamment les 8es de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Keylor Navas a lancé un message clair à l’attention de Christophe Galtier en expliquant notamment qu’il se sentait à 100 % et qu’il était prêt pour enchaîner après la Coupe du monde.

Keylor Navas est prêt à enchaîner

« Je vais bien, je me sens heureux. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. C'est un privilège de représenter le pays et de porter le drapeau. Je suis content. On verra. Je me sens à 100 % » a confié Keylor Navas. Du haut de ses 35 ans, le gardien du Paris Saint-Germain a par ailleurs surpris tout le monde en confiant qu’il ne se voyait pas mettre un terme à sa carrière internationale. Le gardien du PSG pourrait ainsi être de nouveau le dernier rempart du Costa Rica lors de la prochaine Coupe du monde en 2026 aux Etats-Unis. « Il reste de nombreuses années. Une Coupe du monde n'est pas facile. Il y a des équipes de haut niveau. Ce n'est pas facile de se relever après un 7-0. L'équipe ne repart pas contente, mais au moins la tête haute. On a déjà plus d'expérience et on sait comment fonctionne le football, c'est important que tout le monde sache que ces moments ne doivent pas passer en vain. Chaque fois que tu tombes, tu dois te relever, que cette chute servira pour les prochaines Coupes du monde qui viendront » a lancé Keylor Navas, qui espère maintenant enchainer avec le PSG mais qui a tout de même de grandes chances de retrouver un rôle de remplaçant derrière Gianluigi Donnarumma. Il serait en effet très surprenant que Christophe Galtier change de titulaire au poste de gardien de but en pleine saison…