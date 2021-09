PSG : Kessié à Paris, le plan de Leonardo prend une claque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une véritable sentinelle, Leonardo apprécie le profil de Franck Kessié, dont le contrat avec l’AC Milan expire en juin prochain.

Ces dernières semaines, la presse européenne s’agite autour de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Franck Kessié, le taulier du milieu de terrain de l’AC Milan depuis 2019. Leonardo, qui s’est offert Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool cet été, aimerait compléter son milieu de terrain avec un joueur plus défensif lors du prochain mercato. Franck Kessié a le profil idéal et correspond aux besoins du PSG dans ce secteur de jeu. Mais tandis que l’intérêt du FC Barcelone a récemment été dévoilé, le site Futbol Frances dévoile que deux cadors de Premier League sont également à l’affût pour recruter Franck Kessié cet été. Le plan de Leonardo se complique…

Liverpool et Tottenham sur les rangs

La concurrence sera très rude pour le PSG dans la mesure où Liverpool et Tottenham sont les deux clubs anglais qui souhaitent également enrôler Franck Kessié durant le mercato estival. Les Reds, systématiquement qualifiés en Ligue des Champions et dont l’attractivité n’est plus à prouver grâce à un public unique et un manager tel que Jürgen Klopp, sont logiquement les plus sérieux concurrents du Paris SG dans ce dossier. En ce qui concerne Tottenham, il est clair que si les Spurs ne parviennent pas à retrouver la Ligue des Champions à l’issue de la saison en cours, ils n’auront aucune chance de rafler la mise avec un joueur tel que Franck Kessié. Reste maintenant à voir quel sera le projet sportif privilégié par l’international ivoirien, dont les agents sont toujours en contact avec l’AC Milan pour une éventuelle prolongation. A ce stade, toutes les hypothèses sont ouvertes pour l’avenir de Franck Kessié, dont le profil et la situation contractuelle font de lui l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe dans l’optique du prochain mercato estival.