PSG : Kehrer sur le départ, il est très loin des 38 ME

Thilo Kehrer est poussé vers la sortie au PSG et un club s'intéresse enfin sérieusement à lui. Le montant sera toutefois divisé par deux par rapport à celui déboursé à son arrivée.

Attirer les grands noms d’Europe pour les faire signer des contrats mirobolants, Leonardo sait le faire et il l’a déjà prouvé. Parvenir à bien vendre des éléments peu utilisés mais qui ont aussi de sérieux contrats, c’est forcément plus difficile et le directeur sportif n’a jamais caché que c’était beaucoup moins sa tasse de thé. Le Brésilien a tout de même réussi à placer Alphonse Areola avec West Ham, ce qui pourrait lui rapporter quasiment 15 ME si jamais le gardien français parvenait à être titulaire chez les Hammers et donc être recruté définitivement dans un an. Très peu utilisé au PSG, Thilo Kehrer est aussi sur le départ, surtout que le Paris SG n’a pas rigolé en défense avec les venues de Sergio Ramos et d’Achraf Hakimi. L’Allemand recruté à la demande de Thomas Tuchel n’aura jamais justifié les 38 ME mis sur la table pour le faire venir de Schalke 04, et il pourrait ainsi revenir en Bundesliga.

C’est Saber Defrasges qui annonce l’intérêt du Bayer Leverkusen pour le joueur parisien. Leverkusen est sur le point de vendre Leon Bailey à Aston Villa et va donc récupérer au moins 30 ME avec l’international jamaïquain, puisque l’accord entre les deux clubs a été officialisé ce week-end. Avec cet argent, la formation allemande va donc tenter sa chance avec Kehrer, même si le PSG et le joueur vont devoir faire de sacrés efforts. En effet, niveau salaire, le défenseur va devoir perdre beaucoup, même s’il gagnera en temps de jeu. A deux ans de la fin de son contrat, un choix crucial s’impose alors que le Paris SG ne pourra pas se montrer trop gourmand non plus. Kehrer a certes 24 ans et peut très bien rebondir, lui qui a déjà le statut d’international allemand, même s’il n’a disputé que deux matchs avec la Mannschaft ces deux dernières années. Résultat, le montant de son transfert atteindra difficilement les 20 ME.