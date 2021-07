PSG : Kehrer, le point faible qui inquiète Paris

Dans : PSG.

Dimanche soir, le PSG et Lille s’affrontent dans le cadre du très attendu Trophée des Champions à Tel Aviv.

Il serait bien hasardeux de se risquer au jeu des pronostics avant ce duel entre le PSG et Lille. Et pour cause, les Dogues réalisent une prestation laborieuse sous la houlette de Jocelyn Gourvennec tandis que Paris sera privé de la plupart des ses stars, en phase de reprise. Que ce soit contre Augsbourg ou face à Orléans lors de ses deux derniers matchs amicaux, le PSG n’a pas brillé. Ce qui n'incite pas vraiment à l’optimisme du côté d’Eric Rabesandratana. Dans les colonnes du Parisien, l’ex-capitaine du Paris SG a pointé du doigt les faiblesses défensives de l’équipe de Mauricio Pochettino. Cible des critiques depuis de longs mois, Thilo Kehrer est de nouveau dans le collimateur.

Kehrer inquiète, Hakimi rassure

Probablement titulaire contre le LOSC en raison des absences de Kimpembe et de Marquinhos ainsi que de l’incertitude autour de Sergio Ramos, l’international allemand de 24 ans n’échappe jamais aux critiques. « Tu ne peux pas affronter Lille avec cette équipe. Je ne suis pas inquiet, mais il y a beaucoup trop d’incertitudes défensives. En première période, les attaquants d’Orléans sont passés deux ou trois fois en face-à-face, ce n’est pas possible. Kehrer a des lacunes, on le sait. Contre Augsbourg, il s’est fait bouger par un mec qui saute dans son dos… et ce n’est pas un match de Ligue des champions face au Bayern ! Ce n’est pas des signes de fatigue, mais de faiblesse. Aujourd’hui, on n’a pas la vraie défense, la seule certitude que tu as, c’est Hakimi. Il a un gros potentiel » a lancé Eric Rabesandratana, qui ne misera pas son salaire sur une victoire du Paris Saint-Germain contre le LOSC lors du Trophée des Champions dimanche soir.