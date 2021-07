PSG : Kehrer fait un carton, ça sent le départ

Dans : PSG.

Peu satisfaisant au PSG, Thilo Kehrer a de belles touches en Angleterre. Pas de quoi provoquer un jackpot pour Leonardo néanmoins.

Leonardo a frappé fort dernièrement sur le marché des transferts, et ce n’est pas uniquement avec des recrues d’ampleur. Sa capacité à envoyer Michel Bakker du côté de Leverkusen pour environ 7 ME a permis de démontrer que le dirigeant brésilien était aussi capable de vendre des joueurs peu utilisés au PSG, et à un tarif non négligeable. Résultat, à l’heure où des stars désormais mondiales comme Sergio Ramos ou Gianluigi Donnarumma signent à Paris, l’idée de pouvoir se défaire d’autres joueurs qui ont déçu continue de faire son chemin. C’est notamment le cas de Thilo Kehrer, qui n’a jamais réussi à convaincre sous le maillot du Paris SG. Son départ ne sera pas pleuré, pour un joueur qui semble ne jamais s’être remis de sa bourde contre Manchester United, il y a plus de deux ans de cela. Néanmoins, sa polyvalence, son gabarit et sa relative jeunesse (24 ans) ne laissent pas les clubs anglais indifférents.

Ainsi, le PSG pourrait bien réaliser une belle vente puisque trois clubs de Londres sont sur les rangs. L’intérêt d’Arsenal a déjà été révélé par le passé, et les discussions se poursuivent. Tout cela pourrait s’accélérer sachant que Thomas Tuchel et Chelsea gardent toujours un oeil sur le défenseur allemand, histoire de compléter une défense qui a été solide en Ligue des Champions, mais parfois beaucoup moins en Premier League. Enfin, le dernier venu est Tottenham. Selon Football London, les trois clubs de la capitale anglaise ne devraient toutefois pas faire jouer une surenchère de gala pour le Paris SG. Ainsi, Tottenham a déjà prévenu Leonardo que s’il devait y avoir une vente, ce serait sous les 15 ME, et Arsenal ne compte pas mettre beaucoup plus. Recruté pour quasiment 40 ME, Thilo Kehrer ne sera pas un bon coup, ni sportif, ni financier, mais le Paris SG n’est plus du tout dans cette optique au sujet du défenseur allemand. L’idée de Leonardo serait de le vendre pour 20 ME, mais une vente à un prix légèrement inférieur serait certainement accepté pour faire un peu de place dans l’effectif.