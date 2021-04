PSG : Kean face à un dilemme XXL au mercato

Dans : PSG.

Prêté sans option d’achat par Everton au PSG cette saison, Moise Kean s’est imposé comme un joueur important aux yeux de Mauricio Pochettino.

Efficace et polyvalent, l’attaquant italien de 20 ans réalise une très belle saison sous les couleurs du PSG après des galères à Everton l’an passé. Prêté sans option d’achat, Moise Kean fera sans aucun doute l’objet de négociations entre le PSG et les Toffees à l’issue de la saison. Carlo Ancelotti n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un transfert de Moise Kean, tout en expliquant que si aucun accord n’était trouvé entre Everton et Paris, il l’intégrerait avec plaisir à son effectif. Reste que selon le frère de Moise Kean, il n’est pas question de revenir en Angleterre. En revanche, un come-back à la Juventus Turin est envisageable.

La Juventus ne laisse pas Kean insensible

Dans les colonnes de Tuttosport, le frère de l’attaquant du PSG a laissé planer le doute, même s’il confirme que seul Mino Raiola fera la pluie et le beau temps de le dossier Moise Kean au mercato. « Le vrai Moise est celui de cette année. Avec le PSG, il peut prendre beaucoup de plaisir. Il joue avec Mbappé et Neymar, ça ressemble à la Playstation mais tout est vrai. Il n’était pas acquis qu’il se relèverait après la déception en Angleterre, il n’est encore qu’à 70% de son potentiel. Nous sommes heureux que la Juve repense à lui. Les Bianconeri sont comme une famille pour lui. J’espère qu’il reviendra, mais il se débrouille très bien au PSG. Je le vois mieux aux côtés de Mbappé et Neymar que de Cristiano Ronaldo. Lui et Raiola prendront la bonne décision au bon moment, il semble difficile pour lui de retourner à Everton » a confié le frère de Kean, qui laisse tout de même sous-entendre qu’un retour à la Juventus Turin est envisageable pour l’actuel attaquant du Paris SG.