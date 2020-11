PSG : Kean cartonne, une bataille royale inévitable au mercato ?

Dans : PSG.

Déjà auteur de cinq buts sous les couleurs du PSG, Moise Kean risque d’être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival.

Et pour cause, l’attaquant italien de 20 ans est toujours sous contrat avec Everton, et le Paris Saint-Germain ne dispose pas d’une option d’achat afin de le recruter à l’issue de la saison. Sur le compte Twitter officiel du club parisien, Leonardo a confirmé cette information il y a près de deux semaines, précisant qu’une option d’achat aurait été trop élevée pour le PSG. Autrement dit, le champion de France en titre devra négocier un transfert avec Everton à la fin de la saison s’il veut conserver Moise Kean, sans pour autant avoir la priorité sur les autres clubs intéressés et surtout, sans aucune garantie de rafler la mise. Le dossier s’annonce d’autant plus compliqué que les performances de Moise Kean attirent les regards, selon Calcio Mercato.

Le média dévoile par l’intermédiaire de son reporter Fabrizio Romano que la Juventus Turin est notamment intéressée par un éventuel retour de Moise Kean. Pour rappel, le prodige italien a défendu les couleurs des Bianconeri de 2016 à 2019 (23 matchs, 8 buts). Malgré des débuts prometteurs, le natif de Verceil n’est jamais parvenu à réellement s’imposer à la Juventus Turin, raison pour laquelle la Vieille Dame a accepté de le vendre à Everton pour la coquette somme de 28 ME. Son aventure en Premier League n’a pas été un succès, d’où son prêt au PSG. Rayonnant dans la capitale française, celui qui incarne le futur de la sélection italienne a peut-être trouvé l’endroit idéal pour rayonner et se relancer. Avant de revenir chez lui, à la Juventus Turin ? L’idée a traversé l’esprit d’Andrea Pirlo et des dirigeants turinois ces dernières semaines. Reste maintenant à voir si cela se concrétisera par une offre lors du prochain mercato d’été.