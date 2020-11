PSG : Moise Kean à Paris, ça ne durera pas

Dans : PSG.

Déjà auteur de cinq buts depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Moise Kean fait le bonheur de Thomas Tuchel et des supporters parisiens.

Durant la convalescence de Mauro Icardi, lequel souffre d’une blessure au genou, l’international italien de 20 ans fait largement le job. Auteur d’un doublé contre Nîmes et sur la pelouse d’Istanbul en Ligue des Champions, le joueur prêté par Everton a de nouveau fait trembler les filets du Parc des Princes, samedi soir face à Rennes lors de la 10e journée de Ligue 1. Pour le PSG, le prêt de Moise Kean ressemble à une superbe opération sportive et financière. Mais tandis que France Football avait annoncé que le prêt de Moise Kean comprenait une option d’achat estimée à 20 ME, Leonardo a brutalement cassé l’ambiance à ce sujet, répondant aux questions des médias officiels du PSG.

Pas d'option d'achat pour Kean

« Il n'y a pas d'option d'achat pour Moise Kean. Elle serait très élevée malheureusement. C'est un excellent joueur, que l'on suit depuis un moment, un joueur très puissant ! » a commenté Leonardo, qui aurait aimé recruter définitivement Moise Kean lors du mercato estival, mais qui estime que le Paris Saint-Germain n’avait pas les moyens de réaliser une telle folie en raison de la crise financière engendrée par la pandémie de Covid-19. Les propos de Leonardo confirment par ailleurs ceux de Carlo Ancelotti, lequel avait expliqué il y a quelques jours qu’il comptait sur Moise Kean dans l’optique de la saison prochaine à Everton. Le départ de l’Italien, programmé en fin de saison à Paris, risque de faire mal aux supporters parisiens dans la mesure où peu à peu, Moise Kean devient le nouveau chouchou du public. Il faut dire qu’au-delà de son talent indéniable, l’attitude du joueur représenté par Mino Raiola est remarquable…