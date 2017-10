PSG : Kanté et Weigl, Henrique sait ce qu'il veut en 2018

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Premier League.

Ne pouvant pas être partout sur le plan du marché des transferts, le PSG n’a pas réussi à trouver un milieu de terrain cet été. Pourtant, avec le départ de Blaise Matuidi et l’approche de la retraite qui sonne pour Thiago Motta, sans oublier la méforme persistante de Marco Verratti, Paris aurait bien pu avoir un renfort dans ce secteur de jeu. Ce n’est pas le cas pour le moment, mais Antero Henrique, qui fourmille de contacts et d’idées, a son plan. Selon Le Parisien, deux joueurs sont visés pour l’été 2018. Il s’agit de l’international français N’Golo Kanté, indispensable avec Chelsea et double champion d’Angleterre en titre, rien que cela. Autant dire que convaincre le club londonien de le lâcher sera très difficile, même en mettant une énorme somme d’argent.

L’autre cible se nomme Julian Weigl, grand espoir du football allemand ralenti par une blessure en fin de saison dernière. Le grand milieu de terrain de 22 ans a repris doucement le chemin de la compétition avec le Borussia Dortmund, et pourrait bien affoler ses prétendants s’il continue sur sa lancée de la saison passée, qui lui avait permis d’être international allemand, et donc de disputer potentiellement la Coupe du monde en Russie.