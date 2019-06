PSG : Julien Cazarre s'enflamme pour Leonardo... et vanne l'OM

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Plus de six ans après son départ du Paris Saint-Germain, Leonardo est de retour. Un come-back salué par l’immense majorité des supporters franciliens, heureux de voir revenir le Brésilien à la maison. Figure d’autorité, l’ancien directeur sportif du Milan AC est de retour pour mettre de l’ordre dans le vestiaire parisien. Julien Cazarre n’en attend pas moins, le chroniqueur de France Football se réjouissant de cette arrivée. Un come-back comparable à l’hypothétique retour de Didier Drogba à Marseille, qui a tellement fait fantasmer les fans phocéens au cours des dix dernières années mais qui ne s’est finalement jamais produit. Ce que Julien Cazarre, en bon supporter parisien qui se respecte, ne manque pas de rappeler.

« Je dois avouer que, comme tout bon blaireau qui se respecte, j’ai accueilli son retour comme celui de Drogba à l’OM… Quoi, il n’est pas revenu Drogba ? Non ? Ah bon…. En fait, quand t’es supporter parisien, le plus dur ce n’est pas de perdre contre le Barça ou Man U, c’est de se ridiculiser assez pour que des gars qui se sont fait sortir minablement par Limassol se sentent le droit de se foutre de ta gueule. Ou pire… Que Ben Arfa, l’homme au palmarès d’Yvon Pouliquen, te chambre. Alors, quitte à perdre, autant au moins avoir un mec qui balance un peu de panache et de cojones dans le bouzin… Avec Leo, t’es pas sûr de gagner, mais t’es sûr d’une chose : le PSG ne va plus se faire marcher sur les rouleaux sans réagir et les starlettes du vestiaire vont arrêter de se la raconter » s’est emballé Julien Cazarre, pour qui le retour de celui qu’il surnomme amicalement Leo va changer beaucoup de choses à Paris.