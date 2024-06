PSG ‍: Julian Alvarez veut voir ce que le Qatar a dans le ventre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Julian Alvarez aura le dernier mot pour son éventuel transfert de Manchester City au PSG. L'attaquant argentin le sait, et demande aux propriétaires du club parisien de lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.

Les pistes se multipliaient dès le mois de mai, un mois avant l’ouverture du mercato. Il était question de voir Victor Osimhen, Rafael Leao, Mohamed Salah, Marcus Rashford ou Viktor Gyokeres signer rapidement au PSG pour faire oublier Kylian Mbappé. Mais tous ces dossiers s’enlisent, pour des raisons différentes, et même la signature de Khvicha Kvaratskhelia est désormais compromise. Ces dernières semaines, un nouveau dossier chaud est apparu, et il mène à Julian Alvarez. Un jeune remplaçant d’un grand club européen, qui possède un temps de jeu frustrant derrière Erling Haaland, la piste a de quoi faire saliver.

Titulaire avec un top salaire, Alvarez hausse le ton

Manchester City n’est pas chaud pour le vendre, car Pep Guardiola compte sur lui dans la longue saison qui attend le multiple champion d’Angleterre. Mais les Cityzens n’iront pas au clash si l’Argentin fait la demande de partir, et bien évidemment en cas de belle offre. Le PSG voit donc une porte s’ouvrir, mais il va donc devoir convaincre Alvarez en premier de la viabilité pour lui du projet parisien. Et alors que le joueur est concentré sur la Copa America, ses agents ont posé les premières conditions à une éventuelle arrivée au Parc des Princes, affirme le média britannique CaughtOffside.

Elles sont assez simples mais font bien comprendre que Alvarez a envie que son statut change. L’ancien de River Plate exige l’un des plus gros salaires du club, qui lui permettra de légitimer sa deuxième demande, qui est celle d’être considéré comme un titulaire indiscutable à son arrivée, et pas un joueur concurrencé par les nombreux avant-centres du club, de Gonçalo Ramos à Randal Kolo-Muani. A 24 ans, l’Argentin ne veut plus être considéré comme un espoir que l’on attend pour la confirmation, mais bien comme la star offensive du PSG s’il est recruté. Si Paris doit bien mettre plus de 100 millions d’euros pour le faire venir comme il en est question ces derniers temps, nul doute que son statut changera de facto. Mais les exemples Ramos et Kolo-Muani montrent aussi que ce n’est pas forcément en étant au coeur d’un énorme transfert que l’on voit sa place de titulaire être garantie avec Luis Enrique.