PSG : Juan Bernat n’est plus un rigolo, son agent fait le malin

Comparé à l’été 2017, avec les signatures de Neymar et Kylian Mbappé, le dernier mercato du Paris Saint-Germain ne faisait pas vraiment rêver.

Alors que l’on pouvait s’attendre à voir d’autres stars débarquer, le club de la capitale s’est tourné vers des joueurs plus ou moins confirmés comme Juan Bernat. Du coup, le latéral gauche arrivé en provenance du Bayern Munich a pris cher après ses débuts difficiles en Ligue 1. Rapidement moqué, l’Espagnol ressemblait clairement à un flop. Mais ça, c’était avant ses buts inscrits à Naples (1-1) puis contre Liverpool (2-1) en Ligue des Champions. De quoi changer l’opinion des observateurs et rendre fier son agent José Manuel Tarraga.

« Avec ces deux buts contre Naples et Liverpool, il est certainement un joueur important dans la course à la qualification du PSG, a souligné le représentant du Parisien sur Radio Kiss Kiss Napoli. Au début de sa carrière, il était ailier. Il a changé de poste mais il a conservé son profil offensif. Quand on a vu le tirage au sort, on savait qu’il s’agirait du groupe de la mort, le plus équilibré et le plus acharné. On y trouve trois équipes très importantes, destinées à être des acteurs majeurs de la Ligue des Champions. Le PSG est désormais le favori absolu. » Et Bernat y a grandement contribué.