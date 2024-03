Guimaraes à vendre, le PSG est déjà pris en traitre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour renforcer son milieu de terrain, Bruno Guimaraes va certainement quitter Newcastle au prochain mercato. Mais les champions de France sont déjà en danger.

Avec le départ de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi va pouvoir donner un peu d'aisance financière à Luis Campos pour recruter. Aussi talentueux soit-il, l'attaquant français coûtait une somme folle au PSG, et libéré d'une masse salariale XXL, le club de la capitale peut retrouver des ambitions, même si l'heure n'est plus à la signature de stars comme l'a plusieurs fois répété le président qatari du Paris Saint-Germain. Parmi les cibles de Campos, le nom d'un joueur revient sans cesse, au point même que sa signature avait été évoqué lors du mercato estival 2023, mais également en janvier dernier, c'est Bruno Guimaraes. L'ancien milieu de terrain de l'OL a fait des misères au PSG en Ligue des champions, et Luis Enrique adore le profil du joueur de Newcastle. Tout semblait être en place pour la signature de celui qui a encore quatre ans de contrat avec les Magpies, mais est déterminé à déjà viser plus haut. D'autant plus que le club du Nord de l'Angleterre ne participera pas à la prochaine C1.

Le PSG doublé dans le dossier Guimaraes

Sur le papier, et même s'il faudra probablement signer un chèque de près de 100 millions d'euros pour recruter l'international brésilien âgé de 26 ans, le Paris Saint-Germain est donc chaud sur ce dossier. Sauf qu'en Angleterre, on pense que si effectivement Bruno Guimaraes va bien quitter Newcastle l'été prochain, il est plus proche de signer à Manchester City qu'au PSG. Comme son collègue du Paris SG, Pep Guardiola adore le joueur que l'Olympique Lyonnais était allé chercher à l'Athletico Paranaense en 2020 pour 20 millions d'euros avant de le vendre pour le double deux ans plus tard. Journaliste pour le média anglais FootballTransfers, Jacque Talbot explique que du côté de Manchester City, on est prêt à accepter les conditions des dirigeants de Newcastle pour obtenir un accord, quitte à lâcher près de 120 millions d'euros pour recruter un joueur également cité du côté de Chelsea et Liverpool. Dans le même temps, AS confirme que les Cityzens veulent mettre le paquet pour s'offrir le milieu brésilien, le média sportif espagnol parlant d'un « plan City » pour Bruno Guimaraes. Des contacts sont déjà noués avec l'entourage du joueur de Newcastle explique notre confrère, ce qui risque forcément de compliquer la tâche du Paris Saint-Germain.

🇧🇷Bruno Guimarães, pelo clube, em 23/24:



🏟️ 39 jogos

⚽️ 03 gols

🎩 07 assistências

☑️ 57 dribles certos (!)

🧠 50 chances criadas (!)

🆚 84 desarmes (!)

🦾 255 bolas recuperadas (!)

👊 265 duelos ganhos (56%!)

🤯 110 faltas sofridas (!)



Nosso atleta de consultoria tática.📊 pic.twitter.com/eMbd5QnzcF — Performa Sports (@performa_sports) March 12, 2024

Pour l'instant, le PSG n'a pas encore avancé ses pièces, le futur adversaire du Barça en Ligue des champions attendant probablement d'en savoir plus sur la réalité d'une clause libératoire dans le contrat de Bruno Guimaraes avec Newcastle. AS affirme en effet que les Magpies auraient inclus une clause à 117 millions d'euros lors de la prolongation de contrat du joueur brésilien signé en octobre dernier et que Manchester City est prêt à payer cette clause...mais en trois fois. Du côté du Paris Saint-Germain, et grâce au départ de Kylian Mbappé, un paiement total de la clause semble possible, ce qui pourrait être un atout. Reste à savoir si Guimaraes veut réellement revenir en Ligue 1, ce qui n'est pas gagné.