PSG ‍: Joao Neves reçoit un immense coup de pression

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Assez discret lors de ce mercato estival, le PSG a tout de même envoyé plus de 60 ME pour recruter Joao Neves. Une signature que Luis Enrique ne regrette pas, tant les débuts de l’international portugais sont prometteurs.

Du haut de ses 20 ans, Joao Neves s’est rapidement fondu dans le collectif mis en place par Luis Enrique au Paris Saint-Germain. La preuve, en l’espace de cinq matchs de Ligue 1, l’ancien maestro du Benfica Lisbonne a déjà délivré cinq passes décisives. En concurrence avec Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et Vitinha, Joao Neves a sa carte à jouer pour s’installer durablement comme un titulaire indiscutable au PSG. Il faut dire que son style de jeu est typiquement ce que Luis Enrique adore, et le coach parisien n’a pas tarie d’éloges au sujet de son nouveau milieu de terrain ce jeudi. « Joao Neves est parfaitement adapté à mon idée de jeu, il a une caractéristique vitale pour nous, c’est de ne pas perdre de ballons sous pression, peu de joueurs ont cette caractéristique » s’est réjoui l’entraîneur espagnol.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Neves (@joao_neves87)

Dans son édition du jour, L’Equipe a justement fait un focus sur les grands débuts de Joao Neves, non sans mettre une certaine pression à l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne puisque selon le quotidien national, « une partie du destin du PSG » est dans les pieds du jeune Portugais, dont le profil diffère de celui des autres milieux de terrain à la disposition de Luis Enrique. « Ces derniers mois, la créativité du jeu parisien était ultra-dépendante de Vitinha. Le Portugais, absent ce jeudi soir face à Rennes, est moins clairvoyant depuis quelques semaines. Alors que Zaïre-Emery reste encore scolaire dans son expression offensive, que Fabian Ruiz est irrégulier et que le PSG reste sur une impression quelconque avec ballon - peu de changements de rythme -, Neves a un rôle à jouer dans l'animation du jeu » note notre confrère Hugo Delom.

Joao Neves, déjà une pièce maîtresse du PSG

Pour le journaliste de L'Equipe, Joao Neves pourrait rapidement être le dépositaire du jeu parisien. Une sacrée pression pour l’ancien de Benfica, à seulement 20 ans. En interne, on ne doute pas que le natif de Tavira sera en mesure d’absorber cette pression afin de s’imposer comme le maillon fort du Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce que souhaite Luis Enrique en installant Vitinha en tant que n°6 et Joao Neves un cran plus haut depuis le début de la saison. En l’absence de son compère portugais contre Rennes ce vendredi soir, Joao Neves devrait néanmoins évoluer devant la défense avec Fabian Ruiz et Zaïre-Emery devant lui. Une belle occasion de s’imposer comme le patron du milieu de terrain parisien.