PSG : Jesus fait de Neymar un futur dieu du foot ! Amen

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Questionné à propos du Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus a donné son avis sur Neymar, son compatriote brésilien qui n'est pas encore le meilleur joueur du monde selon lui.

Auteur d'un très bon début de saison avec Manchester City, sachant qu'il a déjà marqué six buts en Premier League, Gabriel Jesus suit avec attention les autres championnats européens, et notamment la Ligue 1. Délaissé au cours des dernières années, même si la montée en puissance du PSG et de Monaco en Europe l'a popularisé, le championnat français est entré dans une autre dimension cette saison grâce à l'arrivée estivale de Neymar. Débarqué du Barça pour 222 ME dans le plus gros transfert de l'histoire, l'attaquant brésilien attire les foules au stade et à la télévision. Et Gabriel Jesus n'a pas manqué les grands débuts de Ney sous le maillot de Paris...

« Neymar ? C’est un excellent joueur et une très bonne personne. Je suis heureux de le compter dans mon cercle d’amis. C’est quelqu’un qui veut toujours gagner, aider tout le monde. Quand je suis à la maison, je regarde ses matchs au PSG. C’est quelqu’un d’exceptionnel, un grand joueur et une excellente personne. Je le supporterai toujours. Est-il le meilleur joueur du monde ? Non, pas pour le moment. Il a tout pour le devenir. Il a le football pour y arriver », a lancé, sur SFR Sport, Gabriel Jesus, qui estime donc que Neymar a encore quelques étapes à franchir pour arriver au niveau de Cristiano Ronaldo et de Messi. Il est de toute façon venu au PSG pour devenir le meilleur joueur au monde et gagner le Ballon d'Or. Et pour cela, il devra briller et remporter la Ligue des Champions avec Paris...