PSG : Jesé aux Canaries, une erreur en or pour le virer ?

Cible de critiques après sa victoire peu convaincre face au RB Leipzig (1-0) mardi, le Paris Saint-Germain se voit indirectement impliqué dans une polémique. En cause, une fête organisée en pleine crise sanitaire par l’entourage de son attaquant Jesé Rodriguez.

A entendre Thomas Tuchel répondre aux journalistes, on devine que l’entraîneur du Paris Saint-Germain a perdu toute sérénité. Le technicien allemand, plus susceptible et parano que jamais, se place sur la défensive dès lors que la presse évoque les difficultés de son équipe. Le coach du champion de France a pourtant assisté à la rencontre aux premières loges et s’est forcément aperçu que ses hommes avaient remporté ce match de Ligue des Champions avec une certaine réussite. Apparemment, le sujet est à éviter. L’ancien tacticien du Borussia Dortmund sera donc ravi d’apprendre qu’une polémique impliquant Jesé Rodriguez risque de lui voler la vedette.

En effet, l’attaquant mis à l’écart pour des raisons sportives a eu la mauvaise idée de participer à la fête d’anniversaire de son ex, la mère d’un de ses enfants, et surtout de s’afficher sur les réseaux sociaux ! En pleine crise sanitaire, forcément, les vidéos prises sur les îles Canaries ont provoqué de vives réactions, principalement en Espagne où l’on craint les possibles conséquences d’un tel dérapage. Un scandale dont le Paris Saint-Germain n’a vraiment pas besoin en ce moment. D’ailleurs, il y a fort à parier que la direction francilienne demandera des comptes à l’Espagnol avant de l’autoriser à remettre les pieds au Camp des Loges. Jesé plus que jamais indésirable…