PSG : Jérôme Boateng lance un SOS à Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain s’est offert Abdou Diallo en ce mercato estival, moyennant un transfert estimé à 32 ME. De l’avis de tous, il s’agit d’un excellent renfort pour le club francilien qui dispose désormais de cinq défenseurs centraux compétitifs. Mais en Allemagne, un joueur évoluant dans ce secteur de jeu rêve également de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et cela ne surprendra pas grand monde, il s’agit de Jérôme Boateng, dont le nom est associé chaque été au club de la capitale depuis plus de deux ans.

Avec les venues de Lucas Hernandez et de Benjamin Pavard, l’international allemand ne sera pas retenu à Munich. Bien conscient que son temps de jeu pourrait diminuer, il ferait ainsi le forcing en interne pour rejoindre le Paris Saint-Germain selon France Football. Preuve qu’il est très motivé à l’idée de rallier la France, l’homme aux émoluments XXL au Bayern Munich serait prêt à revoir ses prétentions salariales à la baisse pour signer à Paris. Reste que le club de la capitale a désormais d’autres priorités au mercato, encore plus avec la signature d’Abdou Diallo. Cette piste pourrait néanmoins être activée par Leonardo en cas de départ de Thiago Silva ou de Presnel Kimpembe, même si ce n’est actuellement pas la tendance.