PSG : « Je veux finir ma carrière ici », Thiago Silva ferme son mercato

Thiago Silva, capitaine du PSG, après la victoire contre Caen (3-0) : « On a fait un bon match, avec beaucoup d'intensité. En deuxième période, on a un peu géré, car on n'est pas encore à 100 %. En fin de match, j'avais des crampes. Félicitations à toute l'équipe. Les jeunes ? C'est très rare, mais je suis content. La formation du PSG travaille bien avec ses jeunes. Tout est possible pour eux. Ils avaient déjà fait un bon Trophée des Champions. Tuchel ? Chaque coach a sa façon de faire. Le groupe est content. Le staff nous donne beaucoup de choses positives. On a encore des progrès à faire. On est heureux de cette performance. Le Milan AC ? Non, Leonardo ne m'a pas appelé. J'ai un contrat avec le PSG, je suis très content, et je veux finir ma carrière ici ! », a-t-il lancé sur Canal+.