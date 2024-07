PSG ‍: Jadon Sancho arrive, alerte en boîte de nuit ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est à la recherche de nouveaux éléments offensifs à recruter cet été au mercato. La piste Khvicha Kvaratskhelia étant presque morte, le club de la capitale a une nouvelle idée en tête.

Le marché des transferts peine à s'accélérer au PSG. Malgré les pistes ouvertes par le club de la capitale, les dossiers sont difficiles à conclure. Pourtant, les champions de France savent qu'ils devront remplacer Kylian Mbappé mais aussi rassurer sur leur projet. Nouvelle star courtisée par le PSG : Jadon Sancho. Plus forcément en odeur de sainteté à Manchester United, le joueur anglais pourrait bien rallier la capitale française dans les prochains jours. Selon Santi Aouna, Paris est d'ailleurs presque ok avec Sancho sur les bases d'un contrat. Il faudra ensuite boucler le deal avec les Red Devils, qui en demandent près de 60 millions d'euros.

Sancho au PSG, une piste validée à 100%

Pour Walid Acherchour, le dossier est en tout cas à explorer, d'autant que Sancho aurait une belle carte à jouer au PSG s'il se donne les mêmes moyens de réussir que sous les couleurs du Borussia Dortmund et ne se laisse pas tenter par les joies des nuits parisiennes. « Tout dépend le prix mais 40-50-60 je prends. 24 ans, il s’est relancé la saison dernière avec la finale de C1. Il peut jouer des deux côtés. Profil différent de Barcola ou Dembélé. Il va ramener une touche technique dans la création qui est aléatoire dans le dernier tiers. Mon seul doute, c'est la mentalité et “Paris la nuit” mais c’est un doute que je peux avoir sur énormément de joueurs. Je le verrai pas comme un remplacement de Mbappé en mode soliste auto-suffisant mais un ajout pertinent dans un collectif qui a déjà des repères. Ça c’est un joueur sûr de lui techniquement. La vitesse ne prend pas le pas sur ce qu’il réalise techniquement et je suis désolé mais le PSG en a besoin. Et puis se remettre à l’endroit pour grandement participer à la finale de Dortmund, je valorise (fermons les boites de nuit) », a notamment indiqué le consultant, plus que séduit par la possibilité de voir Jadon Sancho rejoindre l'armada offensive des champions de France.